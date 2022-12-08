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Происшествия8 декабря 2022 18:49

Бывшего помощника доктора Курпатова, обвиняемого в мошенничестве, отпустили из СИЗО

Алексея Иевского арестовали в ноябре 2021 года
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Об изменении меры пресечения для Алексея сообщил его отец

Об изменении меры пресечения для Алексея сообщил его отец

Бывшего помощника доктора Курпатова отпустили из СИЗО после года ареста. Напомним, Алексея Иевского задержали в ноябре 2021 года по подозрению в мошенничестве. Заявление на него после продолжительного сотрудничества написал сам Андрей Курпатов. В нем было указано, что парень незаконно присвоил себе бриллиантовые сережки и дорогие часы. Позже к этому списку чего только не добавлялось - машина, квартира, земельные участки. В итоге следствие так затянулось, что держать Иевского в СИЗО уже было невозможно по закону. 8 декабря он вернулся домой - под домашний арест по 16 апреля 2023 года.

- Лешу, наконец, освободили. Наложен запрет на определенные действия и, скорее всего, на общение с журналистами тоже. Постановления мы еще не видели, но Алексей уже дома, меру пресечения ему изменили. Принял душ. Первым делом мы купили ему красную икру, поел бутерброды, - рассказал "КП-Петербург" отец Алексея Константин Иевский.

Судебные разбирательства на этом не закончены. Уже 29 декабря будет очередное заседание. Своей вины ни по одному из пунктов Иевский не признает. С самого начала он заявлял, что никакого мошенничества не было. Все перечисленное - это подарки именитого доктора. Сам Курпатов эту ситуацию прокомментировал лишь единожды, назвав все это "рейдерским захватом".

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