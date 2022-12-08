Бывшего помощника доктора Курпатова, обвиняемого в мошенничестве, отпустили из СИЗО

Об изменении меры пресечения для Алексея сообщил его отец

Бывшего помощника доктора Курпатова отпустили из СИЗО после года ареста. Напомним, Алексея Иевского задержали в ноябре 2021 года по подозрению в мошенничестве. Заявление на него после продолжительного сотрудничества написал сам Андрей Курпатов. В нем было указано, что парень незаконно присвоил себе бриллиантовые сережки и дорогие часы. Позже к этому списку чего только не добавлялось - машина, квартира, земельные участки. В итоге следствие так затянулось, что держать Иевского в СИЗО уже было невозможно по закону. 8 декабря он вернулся домой - под домашний арест по 16 апреля 2023 года.

- Лешу, наконец, освободили. Наложен запрет на определенные действия и, скорее всего, на общение с журналистами тоже. Постановления мы еще не видели, но Алексей уже дома, меру пресечения ему изменили. Принял душ. Первым делом мы купили ему красную икру, поел бутерброды, - рассказал "КП-Петербург" отец Алексея Константин Иевский.

Судебные разбирательства на этом не закончены. Уже 29 декабря будет очередное заседание. Своей вины ни по одному из пунктов Иевский не признает. С самого начала он заявлял, что никакого мошенничества не было. Все перечисленное - это подарки именитого доктора. Сам Курпатов эту ситуацию прокомментировал лишь единожды, назвав все это "рейдерским захватом".

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