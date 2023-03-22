Весна показала. Комблаг снял с себя ответственность за оттаявшие собачьи сюрпризы на газонах Петербурга

За неправильный выгул собачникам грозит от 500 до 3000 рублей штрафа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С приходом весны на газонах Петербурга показываются не только первые подснежники, но и дурнопахнущие кучки. Город оказывается «заминирован» оттаявшими собачьими сюрпризами тут и там. Раз уж на совесть нерадивых собачников рассчитывать не приходится, то кто из власть имущих ответственен за грязный беспредел?

Зампредседателя комитета по благоустройству Татьяна Морозкова в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) заверила, что ведомство старается оперативно убирать все, что невоспитанные владельцы собак решили оставить на земле. Но рабочие руки не всегда поспевают за таянием снега, вот грязные «подарки» и попадаются на глаза и под ноги петербуржцам.

- Есть закон об административных нарушениях. Неуборка продуктов жизнедеятельности за собакой влечет административную ответственность. Но за соблюдением этого закона следит не комитет по благоустройству, в наших полномочиях такого нет, подобные дела мы не рассматриваем. Этим должны заниматься, скорее всего, администрации районов или участковые, - предположила Морозкова.

Власти признают: для собак не хватает специальных площадок. Но открывать их - та еще проблема. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В федеральном законе 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» действительно есть такой пункт в статье №13 о требованиях к содержанию домашних питомцев. Он носит номер 5 и гласит о том, что при выгуле животного (за исключением собаки-проводника) владелец обязан «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования».

Закон Санкт-Петербурга дополняет, что гулять с четвероногими друзьями нельзя в парках, скверах и других зеленых точках, на детских и спортивных площадках, вблизи учреждений здравоохранения и отдыха, в местах проведения культурно-массовых мероприятий. А в качестве наказания хозяевам-грязнулям грозит от 500 до 3000 рублей штрафа.

СОБАЧЬИ РЕЙДЫ

Раз указующий перст комблага пал на районные администрации, стоит уточнить, правда ли они имеют отношение к чистоте. В Калининском районе это опровергли.

- За собачниками следят муниципалы. Они выходят в рейды, патрулируют территории и выписывают штрафы и за оставленные отходы жизнедеятельности, и за отсутствие намордников. К слову, управляющие компании убирают свою территорию, в том числе газоны, по которым прошлись собаки, - сказали в пресс-службе администрации.

В Красногвардейском районе «Комсомолке» разъяснили порядок дел точнее. Там согласились с соседями – за собачниками и правда следят сотрудники муниципальных образований. В каждом из районных МО есть уполномоченные работники, которые могут составлять административные протоколы на каждого, кто выгуливает питомца не по правилам.

В парках за собачьим порядком следит комитет по вопросам законности. А в границах района - уполномоченные муниципалы. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Далее протоколы передаются в административную комиссию – в саму районную администрацию. Члены комиссии рассматривают эти протоколы и выносят какое-либо решение. То же самое могут делать и сотрудники управления по контролю за соблюдением административного законодательства Петербурга, - заключили в пресс-службе.

Ведомство со сложным названием находится под крылом комитета по вопросам законности и правопорядка. Их сотрудники действительно часто выходят в профилактические рейды по районам, с начала марта они успели побывать в Красногвардейском, Кировском и Кронштадтском районах.

- В Полюстровском парке проверяли наличие у собак необходимой экипировки – намордников и поводков, а у хозяев – желание убирать за питомцами, - отчитывалось управление в соцсетях.

КОНКРЕТНО

500-3000 рублей штрафа грозит собачникам за нарушенные правила выгула

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В комблаге признают, что выгул собак в городе – проблемная тема.

- Правильнее будет поднимать вопросы об организации дополнительных мест для выгула. Мы, существующие органы власти, должны создавать условия для жизни граждан, а не ставить им запреты, - заметила зампред комитета в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM).

Но найти землю, подходящую по удобству и санитарным требованиям в Петербурге не так просто, сказала Татьяна Морозкова. Однако за последний год в городе все же открыли несколько собачьих площадок, комблаг согласовывал для них проектную документацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три новых площадки для выгула собак появятся в Санкт-Петербурге в 2023 году

Их оборудуют в Петроградском, Приморском и Василеостровском районах (подробнее)

За выгул собак без намордника и поводка в Петербурге собираются ввести штраф

Речь идет о собаках потенциально опасных пород (подробнее)

Власти Петербурга смогут установить ограничение на количество домашних животных в квартирах

На данный момент разрешено держать не больше одной кошки и собаки (подробнее)