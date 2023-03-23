Депутаты ЗакСа Петербурга разработают меры контроля продавцов вейпов после смертей подростков

Гибель детей может быть связана со злоупотреблением вейпами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне Законодательное собрание Петербурга во втором чтении одобрило запрет продажи зажигалок несовершеннолетним. Такое решение связано с тем, что в городе участились несчастные случаи с участием детей из-за сниффинга – нового вида токсикомании.

Правоохранительным органам все чаще приходится расследовать смерти школьников. Следователи подозревают, что гибель детей может быть связана со злоупотреблением природным газом, а также с вейпами и другими подобными устройствами.

- Если из-за различных новшеств происходят такие ситуации, что умирают подростки, конечно, мы должны предпринимать меры воздействия по этому поводу. Наша задача в этом случае – принять соответствующий закон, а как он будет соблюдаться – предсказать сложно, - рассказал spb.kp.ru председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Он отметил, что в дальнейшем депутаты будут прорабатывать вопрос о том, какими способами можно контролировать продажу зажигалок, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним жителям Петербурга.

Напомним, только из-за сниффинга за последние годы погибли 11 детей. В будущем законе о запрете продажи зажигалок детям прописано, что штраф для юридического лица составит от 150 до 300 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Штраф для физических лиц – от 3 до 5 тысяч.

Что касается вейпов, несчастные случаи из-за них случаются даже чаще. В январе этого года из-за отравления никотином умер ученик 8 класса. А буквально 22 марта погиб 17-летний подросток из Ленобласти. В частном доме, где нашли тело мальчика, были найдены два вейпа. Но точная причина смерти пока выясняется.