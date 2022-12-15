В Петербурге задержан блогер Вячеслав Малмыгин, подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней девушки в Подмосковье

Блогера Мамлыгина задержали спустя полгода после убийства его 18-летней невесты. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге оперативники Угрозыска задержали 42-летнего блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина), которого подозревают в жестоком убийстве 18-летней девушки. Она была невестой Полякова несмотря на разницу в возрасте и обвинения в том, что он ее изнасиловал еще несовершеннолетнюю. Пара хотела пожениться и переехать в Петербург. Но 2 июля в подмосковной Балашихе был найден изрезанный труп студентки. Ее жених бесследно исчез.

- Подозреваемый задержан вечером 14 декабря в съемной квартире в Московском районе Петербурга, - сообщил источник «КП-Петербург».

Сейчас Малмыгина опрашивают петербургские и подмосковные следователи. У каждых есть свой интерес: в отношении блогера возбуждены уголовные дела как в Петербурге (за вовлечение в проституцию), так и в Подмосковье. В последнем случае речь идет об убийстве студентки.

Отметим, что Малмыгин был приятелем таких известных в городе на Неве личностей, как ультранационалист Вячеслав Дацик и шоумен Стас Барецкий. Последний, после известия об убийстве невесты Малмыгина, заявил, что не верит в вину друга и пообещал нанять ему адвоката.

- Мы действительно с ним знакомы. Я знаю, что Слава ни в чем не виноват. Он сам мне это сказал. Я готов его поддержать, нанять адвоката, если потребуется, - заявил «КП-Петербург» Барецкий.

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