Верховный суд России признал законным и утвердил приговор по делу о теракте в метро Петербурга

Верховный суд утвердил приговор обвиняемым в причастности к теракту в метро. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Верховный суд России признал законным и утвердил приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении 11 фигурантов, которые, по версии следствия, причастны к теракту в метро Петербурга в апреле 2017 года.

- В результате теракта погибли 15 человек, еще 79 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Напомним, что следствие по делу о теракте шло более двух с половиной лет. Все 11 фигурантов дела были признаны виновными и получили сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы

Адвокаты осужденных подавали апелляции, но 6 августа 2021 года приговор вступил в законную силу. А теперь вердикт утвердил и Верховный Суд Российской Федерации, оставив сроки осужденным без изменения, а доводы кассационных жалоб – без удовлетворения.

Напомним, что по данным следствия, теракт в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Он стал 16-м погибшим. Взрыв прозвучал в вагоне в 14:33 3 апреля 2017 года. Еще одну бомбу Джалилов оставил в вестибюле станции «Площадь Восстания», но ее вовремя обезвредили.

Знакомые террориста пытались устроить и другие теракты в России, но не смогли.

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