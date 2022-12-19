«АвтоВАЗ» начнет производство на петербургском заводе Nissan во второй половине 2023 года

"АвтоВАЗ" начнет на "Ниссане" сборку из машинокомплектов. Фото: Nissan.ru

Гендиректор «АвтоВАЗа» и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов объявил о планах по возобновлению производства на петербургском заводе Nissan. Сборка пока еще неизвестных моделей, скорее всего китайских марок, должна начаться во второй половине 2023 года.

- Мы сейчас активно ведем переговоры с нашими партнерами, которые будут поставлять нам машинокомплекты для сборки, — сказал Соколов в интервью каналу «Россия 24».

Пока, по его словам, называть конкретные марки и подели еще рано, ведь переговорный процесс - в самом разгаре. Но завершить обсуждение планируют в январе-феврале 2023 года, чтобы после подписания договоров начать получение комплектов для сборки и провести технологическую отладку процесса производства.

Напомним, что петербургский завод Nissan, мощностью 100 тысяч автомобилей в год, был открыт в 2009 году. В марте 2022 года производство остановилось. Последнее время здесь работали две тысячи человек, которые собирали три модели кроссоверов: X-Trail, Murano и Qashqai.

В середине года стало известно, что японская компания продаст предприятие ФГУП «НАМИ» за один рубль, но с возможностью выкупа в последующие шесть лет. Это должно было позволить сохранить коллектив и работоспособность завода. 24 ноября предприятие официально сменило владельца.

Сейчас среди возможных партнеров «АвтоВАЗа», которому завод достался в управление, называется один из ведущих автопроизводителей Китая FAW. Модели этой марки могут собирать как под материнским брендом, так и со значком «Лада».

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