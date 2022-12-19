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Экономика19 декабря 2022 13:52

«АвтоВАЗ» начнет производство на петербургском заводе Nissan во второй половине 2023 года

Сейчас руководство тольяттинского автогиганта ищет партнеров для поставок машинокомплектов для сборки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"АвтоВАЗ" начнет на "Ниссане" сборку из машинокомплектов. Фото: Nissan.ru

"АвтоВАЗ" начнет на "Ниссане" сборку из машинокомплектов. Фото: Nissan.ru

Гендиректор «АвтоВАЗа» и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов объявил о планах по возобновлению производства на петербургском заводе Nissan. Сборка пока еще неизвестных моделей, скорее всего китайских марок, должна начаться во второй половине 2023 года.

- Мы сейчас активно ведем переговоры с нашими партнерами, которые будут поставлять нам машинокомплекты для сборки, — сказал Соколов в интервью каналу «Россия 24».

Пока, по его словам, называть конкретные марки и подели еще рано, ведь переговорный процесс - в самом разгаре. Но завершить обсуждение планируют в январе-феврале 2023 года, чтобы после подписания договоров начать получение комплектов для сборки и провести технологическую отладку процесса производства.

Напомним, что петербургский завод Nissan, мощностью 100 тысяч автомобилей в год, был открыт в 2009 году. В марте 2022 года производство остановилось. Последнее время здесь работали две тысячи человек, которые собирали три модели кроссоверов: X-Trail, Murano и Qashqai.

В середине года стало известно, что японская компания продаст предприятие ФГУП «НАМИ» за один рубль, но с возможностью выкупа в последующие шесть лет. Это должно было позволить сохранить коллектив и работоспособность завода. 24 ноября предприятие официально сменило владельца.

Сейчас среди возможных партнеров «АвтоВАЗа», которому завод достался в управление, называется один из ведущих автопроизводителей Китая FAW. Модели этой марки могут собирать как под материнским брендом, так и со значком «Лада».

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