Что сейчас происходит на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В это время в заведении проходила встреча военкора Владлена Татарского с его поклонниками. Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали. Рассказываем, что сейчас происходит на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

Взрыв прогремел в седьмом часу вечера. Известно, что взрывчатка была спрятана в статуэтку, которую Татарскому подарила девушка, 26-летняя Дарья Трепова. Как только Дарья вручила статуэтку военкору, она поспешила уйти подальше, в конец зала, хоть Татарский и предложил сесть с ним рядом.

Территория кафе оцеплена Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что в результате взрыва пострадал 31 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Девять человек выписали из больниц утром 3 апреля.

Погиб Владлен Татарский

Владлен Татарский с 2014 года участвовал с конфликтах на Донбассе, а вскоре стал военным корреспондентом и публиковал на своем канале в YouTube видео, в которых рассказывал об обстановке в зоне боевых действий. В 2019 году он переехал в Москву и написал три книги. С начала СВО Татарский снова вернулся на Донбасс, откуда рассказывал о происходящем.

Горожане несут цветы на место взрыва Фото: Артем КИЛЬКИН

Что происходит на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

С самого утра 3 апреля на месте взрыва в кафе на Университетской набережной продолжается активная работа. Уголовное дело об убийстве, возбужденное по факту произошедшего, было передано в центральный аппарат следственного комитета России. Территория кафе до сих пор оцеплена.

Также рядом с кафе образовался стихийный мемориал. Жители Петербурга несут цветы и свечи в память погибшему военкору.

Расследованием занимаются криминалисты центрального аппарата СК РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что подозреваемую в убийстве, 26-летнюю Дарью Трепову, задержали в Петербурге. Сама девушка уверяет, что ее подставили и она ничего не знала о взрывчатке. Расследование продолжается.

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