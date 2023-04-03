След самолета и карты на стекле: Как будут выглядеть станции метро «Каменка» и «Богатырская»

Два вестибюля "Яхтенной" ("Богатырской") разместятся по обе стороны Туристской улицы. Фото: "Ленметрогипротранс"

Две будущие станции зеленой ветки петербургского метро обрели облик. Архитектурные эскизы с интерьерами «Зоопарка» (она же «Планерная» и ныне «Каменка») и «Яхтенной» (она же «Туристская» и ныне «Богатырская») опубликовали среди прочих документов госзакупки, которую разместил «Метрострой Северной столицы» 31 марта. Компания ищет подрядчика, готового разработать документацию по «строительству участка Невско-Василеостровской линии от станции «Улица Савушкина». Сегодня мы знаем ее как «Беговую».

До 10 апреля «МСС» ждет заявки желающих, а до 12 мая уже надеется увидеть от будущего исполнителя весь пакет документов. На основной этап строительства участка метро планируется пустить более 91 млн рублей.

«Комсомолка» внимательно изучила проекты станций, созданные ОАО «НИПИИ Ленметрогипротранс» по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры. К слову, в них станции упорно зовутся старыми вариантами - «Зоопарком» и «Яхтенной». Не будем от них отступать, чтобы избежать путаницы. А теперь рассказываем, как будут выглядеть станции и вестибюли.

Детали интерьера на "Яхтенной" посвятят летчикам-героям. На синем, под небо, потолке закрепят светильники, похожие на след самолетов. Фото: "Ленметрогипротранс"

СИНИЙ ПОТОЛОК – КАК НЕБО

«Яхтенная»-«Богатырская» расположится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы в Приморском районе. Станция будет мелкого заложения, пассажиров обслужат четыре эскалатора. Тематика оформления связана с Богатырским проспектом, название которого посвятили героям-летчикам Великой Отечественной войны.

Вестибюль "Яхтенной" похож на космический корабль. В отделке - металлические и зеркальные панели. Фото: "Ленметрогипротранс"

- Колонны – материал фюзеляжей самолетов. Светильники олицетворяют след на небе от летящего самолета, белый шлейф. Стеклянная перегородка с автоматическими дверями украшена декоративным принтом в виде исторических военных карт, - говорится в документах.

Потолки обещают быть синими, колонны – серо-серебристыми, стены отделают бело-серым гранитом в крапинку, а пол – черным и крапчатым гранитами. Украшения в виде карт над автоматическими дверями сделают из изумрудно-зеленого стекла.

Над автоматическими дверями будут вставки из изумрудного стекла с нарисованными историческими картами. Фото: "Ленметрогипротранс"

Два похожих на космические корабли вестибюля появятся на каждой из сторон Туристской улицы. Судя по эскизам, оба будут оформлены в металле и серебре, одна из стен и вовсе станет зеркальной.

КИРПИЧ, АРКИ И ПАТИНА

Что до «Зоопарка»-«Каменки», то ее вестибюли отделают черными и керамическими панелями с «деревянным» принтом. Два входных вестибюля и два павильона с лестничными спусками в метро расположатся по всем углам перекрестка Шуваловского проспекта с Комендантским.

Вестибюли "Каменки" оформят панелями под дерево, они расположатся на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. Фото: "Ленметрогипротранс"

Как и на соседней станции, для пассажиров будут работать четыре эскалатора. Интерьеры выдержат в белом, медном и темно-сером цветах, особой задумки для них не разрабатывали. Белыми будут потолки с узкими светильниками-лентами, медными и темными – стены входного комплекса. Пол отделают светлым пестрым гранитом.

Наклонный ход "Каменки" впечатлит высокими потолками и декоративными арками на стенах. Фото: "Ленметрогипротранс"

Наклонный ход обещает отличиться высокими потолками из серого бетона и фигурными арками по бокам. А вот в зоне ожидания поездов к минималистичным серым и белым оттенкам примешают рыжий кирпич – вставки из него оформят стены. Крупные указатели «к платформе» сделают зелеными, под патину.

В оформлении "Каменки" обещают медные стены и зеленые, под патину, указатели входа на платформы. Фото: "Ленметрогипротранс"

До воплощения в реальность этим проектам пока далеко: горнопроходческий щит «Надежда» только-только спустился в стартовый котлован на Туристской улице. Отсюда и начнут прокапывать трехкилометровый тоннель к обеим станциям в апреле-июне.

Платформу "Каменки" отделают кирпичом. Фото: "Ленметрогипротранс"

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