Легенда БДТ имени Товстоногова Адиль Велимеев получил перелом черепа, упав на гололеде в Петербурге

В Петербурге из-за ледяного дождя был жуткий гололед. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Легендарный и старейший работник Большого драматического театра имени Товстоногова Адиль Велимеев получил тяжелый перелом черепа, упав на гололеде в Петербурге. Инцидент произошел накануне, после того, как в городе прошел ледяной дождь. По факту травмирования заслуженного работника культуры было возбуждено уголовное дело, а сейчас контроль за расследованием взял лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- По сообщениям в СМИ, 83-летний сотрудник театра получил травму головы и госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что наледь возникла из-за ненадлежащего обслуживания дорог в Петербурге, - сообщает пресс-служба СК.

По предварительным данным, Велимеев получил двойной перелом черепа и ушиб мозга. Пациент находится в реанимации.

Адиль Велимеев находится в реанимации. Фото: strast10.ru

Глава Следкома уже запросил доклад о ЧП у руководства петербургского управления СК и поставил на контроль в центральном аппарате Следкома ход расследования уголовного дела.

По данным НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, только к ним за сутки привезли с травмами из-за падения на гололеде более 80 человек. 20 из них пришлось госпитализировать.

Справка «КП»:

Адиль Влимеев родился в Ленинграде в 1939 году. В блокаду потерял всех близких родных, оставшись сиротой. Был эвакуирован, вырос в дедтоме в Нижегородской области, потом воспитывался в семье у дяди. В Ленинград вернулся в возрасте 20 лет. Через знакомых, без профессии и прописки, устроился в машинно-декорационный цех театра, где проработал более 60 лет, став заведующим цеха. За долгую карьеру подружился со многими артистам, был другом Кирилла Лаврова и режиссера Георгия Товстоногова.

Награжден Орденом За заслуги перед отечеством.

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