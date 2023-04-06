«Отдал жизнь за друзей»: Журналист из Петербурга Денис Семенов погиб на спецоперации, вытаскивая тела сослуживцев под обстрелом

Журналист-доброволец Денис Семенов героически погиб на спецоперации, вытаскивая тела погибших сослуживцев. Фото: СОЦСЕТИ

43-летний журналист и поэт Денис Семенов не один год раздумывал над тем, чтобы поехать на Донбасс. Впервые петербуржец попал туда пару лет назад, когда помогал коллеге со съемками документального фильма об ополченцах. С тех пор он пристально следил за местными новостями, посвящал стихи жителям, переживал за судьбы детей. Перед Новым 2023 годом Семенов повез на Донбасс гуманитарную помощь и договорился сыграть солдатам на гитаре. После общения с бойцами журналист понял, что его место теперь в их рядах. Подписал контракт. Друзья и родные Семенова рассказали spb.kp.ru, как он героически погиб через три месяца службы, вытаскивая погибших товарищей с поля боя.

Актер, поэт, музыкант, писатель и журналист

Денис родился в Черкесске, а после этого семья переехала в Новосибирск. После окончания школы у парня не получилось поступить в театральный колледж, волей судьбы он оказался в творческой среде в Петербурге. Писал стихи для журнала и рецензии на фильмы, работал ведущим на радио «Вышка». Накопил фанатскую базу с тысячью подписчиков.

- Он поступил в Институт кинематографии и театра, исполнил мечту стать актером. Отдавал всего себя творчеству. Но свою семью он так и не завел, - поделилась с редакцией родная сестра Дениса Анастасия.

Близким друзьям Семенов запомнился как активный участник ролевых игр. Он полюбил их из-за произведений Александра Дюма. Обычно играл менестрелей (придворных поэтов-музыкантов – прим. ред.) и любимого персонажа Арамиса. Научился фехтовать на шпагах и мечах, побеждал во многих соревнованиях. Но даже самые преданные друзья признают, что у журналиста был сложный характер – он не шел на компромиссы.

- У Дениса слово не расходилось с делом. Если он во что-то верил, то стоял на своем. Резок, острый на язык, иногда даже язвителен, - призналась в разговоре с spb.kp.ru подруга поэта Наталья Никифорова. – Но он готов был отдать последнюю рубашку, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Иногда почти ничего не ел, а деньги отдавал друзьям, если они нуждались.

Арамис в мирной жизни и на поле боя

Никто из родных и близких не стал отговаривать Семенова от службы по контракту - это было его искреннее желание. На Донбассе он чувствовал себя своим. Никто не удивился и тому, что Денис стал именно штурмовиком. Уничтожал противника, захватывал ключевые точки. И друзья, и командир Дениса делятся, что он поднимал боевой дух товарищей на передовой и во время отдыха. Прямо как Арамис хвастался своими стихами, пел песни Высоцкого под гитару и тем самым успокаивал и поддерживал всех, кто был рядом.

- Он говорил, что нет чести выше, чем отдать жизнь за своего друга. Все, как в советском фильме о мушкетерах с Боярским. Пел: «Когда твой друг в крови, будь рядом до конца». Говорил, что все обязательно встретимся после победы, - вздыхает подруга Наталья.

Денис погиб 30 марта. За сутки до этого он потерял в бою двух товарищей. Было решено вернуться за их телами.

- Это произошло в Запорожской области во время боевого задания. Погиб героем возле опорного пункта противника. Под обстрелами вытаскивал трупы наших бойцов. Но оказалось, что тела заминировали. Погиб и Денис, и его товарищ с позывным «Тайга». Мы обязательно отомстим за него, - пообещала сослуживица погибшего журналиста Анна Ильясова.

Похороны Дениса Семенова пройдут в Новосибирске, где живет его сестра и пожилая мать. Сейчас семья ждет транспортировки его тела на родину.

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