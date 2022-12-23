Щит «Надежда» запустят на прокладку продолжения зеленой ветки метро во втором квартале 2023 года

Прокладку тоннеля до "Туристской" начнут во втором квартале 2023 года. Фото: gov.spb.ru

Работы по прокладке продолжения участка зеленой ветки от станции «Беговая» до станции «Туристская» начнется уже во втором квартале 2023 года. Изначально работы хотели начать на несколько месяцев раньше, но планам помешало отсутствие запчастей к проходческому щиту «Надежда».

- Работы начнутся во втором квартале. Уже заключено допсоглашение по продлению Невско-Василеостровской линии. По щиту «Надежда» заключен договор на поставку запчастей и проведение ремонта, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

На данный момент речь идет о первом этапе строительства: прокладке тоннеля до станции «Туристская». При этом ранее Смольный утвердил проект планировки территории для продления зеленой ветки до «Планерной», которая будет пересадочной на фиолетовую ветку. Построить весь участок должны в 2028 году.

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