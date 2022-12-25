Опасные химикаты и строительный мусор: Сколько нелегальных свалок нашли в Петербурге за 2022 год

Больше половины нелегальных свалок убрали за 2022 год в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проблема появления нелегальных свалок все еще остается актуальной для Петербурга. За 2022 год в городе выявили 236 скоплений строительных отходов, что на 12 меньше, чем годом ранее. Об этом «КП-Петербург» рассказали в комитете по природопользованию Северной столицы. При этом в городе остается еще 252 неликвидированные свалки.

- Пока что силами администраций районов за неполный год убрали 328 свалок, - сообщил «КП-Петербург» замглавы комитета Александр Кучаев. – Один из случаев нелегального складирования отходов закончился возбуждением уголовного дела. Это свалка, обнаруженная в марте районе между Волхонском шоссе и проспектом Народного Ополчения. Трое знакомых создали незаконный бизнес. Разместили рекламу в соцсетях о приеме строительных отходов, нашли укромное место и брали по 100 рублей за куб мусора. В итоге ущерб природе оценили в 16 миллионов рублей. Незаконную деятельность этих предпринимателей мы пресекли вместе с полицией, следователями и ФСБ. Организаторам дали условное лишение свободы, но весь ущерб они возместят.

В остальном обнаруженные комитетом свалки были стихийными – то есть, условный водитель грузовика сбрасывал мусор, куда придется. Таких нарушителей наказывают административными протоколами. За первый проступок грозит штраф от 40 до 50 тысячи рублей, а за повторный могут изъять транспорт.

Что касается мусорных полигонов на территории Петербурга, то их в городе нет. Есть лишь легендарные «Новоселки». Но этот полигон не используется и находится в стадии рекультивации.

- По закону на территории населенных пунктов не может быть объектов по размещению отходов, - обращает внимание Александр Кучаев. – К слову, на «Новоселки» сейчас можно легально сдать строительные отходы. Их как раз будут использовать для рекультивации, чтобы выровнять «тело полигона».

КСТАТИ

Среди найденных за 2022 год нелегальных свалок самая опасная была в Петродворцовом районе. В мае кто-то избавился от 20-литровых канистр с химией. Экологи установили, что в емкостях было несколько тонн электролита, а это первый класс опасности. Часть канистр была повреждена. В итоге химия загрязнила почву. СК возбудил уголовное дело, расследование продолжается, виновников все еще ищут.

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