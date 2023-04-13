В зоне платной парковки в Петроградском районе установят 80 паркоматов

В зону платной парковки войдут все улицы Петроградского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петроградский район продолжают готовить к введению зоны платной парковки. С 1 июля бросить машину, где хочешь, не получится. Автомобилистам придется отдавать по 100 рублей в час или покупать парковочный абонемент. Сейчас комитет по транспорту Северной столицы устанавливает на улицах исторического центра Петербурга знаки, а также рисует разметку.

Установка дорожных знаков на Петроградской стороне началась в конце марта. Напомним, все улицы района войдут в зону платной парковки. К концу июня планируется установить около 970 стоек и более 3400 знаков на них. Также рабочие постепенно рисуют дорожную разметку — всего будет нанесено порядка 5,5 тысячи квадратных метров горячего и холодного пластика. Появится 80 паркоматов.

- Особенность Петроградского района заключается в том, что здесь очень много узких мест. Для этого нам необходимо было утверждать с ГИБДД уменьшение ширины разметки, которая указывает на парковочное пространство. У нас еще и узкие тротуары, приходится договариваться с собственниками зданий или ТСЖ, чтобы размещать знаки на домах, - уточнил директор «Дирекции по организации дорожного движения Петербурга» Андрей Мацарин.

Комитет по транспорту устанавливает дорожные знаки в историческом центре Петербурга. Фото: Юлия СТАЛИНА

Но с 1 июля на Петроградке изменится и движение. Летом 21 улица станет односторонней или поменяет направление движения.

- Это сделается для того, чтобы все необходимые нормы для нанесения разметки парковочного пространства реализованы с соответствием действующего ГОСТ. Сама программа по изменению направления движения реализуется для оптимизации и увеличения транспортных потоков. Где-то уже существующее одностороннее движение поменяет направление, где-то появится, - добавил Мацарин.

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