Для водителей Адмиралтейского района упростят установку шлагбаумов в открытых дворах

Хитрые автомобилисты занимают свободные места в чужих дворах, не желая платить за парковку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С введением платной парковки в Адмиралтейском районе Петербурга местным водителям пришлось не только оформлять парковочное разрешение и раскошеливаться на стоянку в соседнем муниципальном округе, но и воевать с «понаехавшими» автомобилистами.

Теперь жители других районов, приезжающие на работу в Адмиралтейский, хитрят и оккупируют его свободные дворы. Все чтобы не отдавать деньги за платные места. А местные водители, возвращаясь домой до 20.00, попросту не могут припарковаться у дома – все занято чужаками.

Проблему заметили и профильные власти. 16 декабря чиновники из комитета по транспорту и благоустройству вместе с депутатами Заксобрания обсудили открытые дворы и решили бороться с ними упрощенной установкой разных дворовых ограждений.

- В рамках указанного выше совещания принято решение, что действующий порядок установки шлагбаумов, ворот, калиток, заборов и других ограждающих устройств на внутридворовой территории будет пересмотрен в сторону упрощения процедуры получения необходимой разрешительной документации, - сообщили «Комсомолке» в комитете по транспорту.

В ведомстве напомнили, что собственники дома могут обратиться в ТСЖ или районную администрацию, чтобы отгородить свой двор от «чужеземцев». А если во дворах находятся автомобилисты, паркующиеся на газоне, возле контейнерных площадок или на пешеходной дорожке, на них можно пожаловаться в Государственную административно-техническую инспекцию. На портале ГАТИ есть карта, на которой получится точно отметить территорию, где заметили наглого нарушителя.

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