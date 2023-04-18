«Заявилась мать убийцы, у всех была истерика»: Похороны школьницы из Тихвина, которую изнасиловал и утопил дядя, обернулись скандалом

Похороны убитой 16-летней школьницы прошли в Тихвине. Фото: СОЦСЕТИ

В небольшом городе Тихвин в Ленобласти подошел к концу траурный день – там похоронили убитую 16-летнюю школьницу Нину (имена героев изменены. – Прим.ред.), чье тело пару дней назад обнаружили у ручья под мостом. Параллельно событиям на кладбище суд арестовал обвиняемого в жестокой расправе над девятиклассницей. Напомним, убийцей оказался 19-летний дядя Нины - Денис. На допросе он сознался, что в течение года насиловал племянницу. Девушка молчала, боясь его угроз. Но 13 апреля она ему отказала, что привело его в бешенство. Денис выследил жертву по дороге из школы и утопил ее в ручье.

На церемонию прощания с девятиклассницей пришли десятки людей, в том числе родные, друзья и другие школьники. Сначала с Ниной простились в Николо-Беседной часовне в Тихвине, а потом ее похоронили на местном кладбище. Всем желающим отвели время для того, чтобы подойти к покойной.

В день трагедии школьница зашла в гости к тете, где ее и поджидал убийца. Фото: СОЦСЕТИ

- Нина лежала в открытом гробу. Очень красивая, как куколка. Нам так жаль ее. Никто не смог ее спасти, она хранила секрет, что Денис ее насилует. Только одна из одноклассниц была в курсе, но тоже молчала, - вздыхают друзья девятиклассницы.

У Нины было много планов на будущее. По словам одноклассников, она хотела пойти учиться в техникум. Но со специальностью еще не определилась. Лучшее всего у нее получалось готовить.

О том, что дядя насилует племянницу, знала лишь одна подруга Нины. Фото: СОЦСЕТИ

На похоронах не было только маленьких братьев Нины. Вероятно, им не сказали про страшную трагедию с сестрой. Пришедшие на траурную церемонию гадали, заявятся ли туда близкие родственники убийцы. Оказалось, пришли и его родные сестры, и мать. Некоторые посчитали, что они захотели скандалить.

- Матери Дениса и Нины видели друг друга. Но все были в истерике. Разговоров между ними не было. Мать Дениса плакала. Она сказала, что не может поверить в то, что сын мог такое совершить. Всем было очень плохо, никто не задавал лишних вопросов, - рассказал spb.kp.ru близкие семьи убитой школьницы.

Жители Тихвина жалуются в соцсетях, что арестованному дяде Нины сейчас собирают деньги на адвоката. Мать и сестры убийцы отказались от комментариев. Обвиняемому грозит до 25 лет колонии.

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