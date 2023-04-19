«Ее утопили, это подтвердили в морге»: Подозреваемый в изнасилованиях и убийстве племянницы из Тихвина раскололся на допросе

Стало известно, как именно вычислили подозреваемого в убийстве школьницы в Тихвине. Фото: СОЦСЕТИ

Неделя прошла с момента трагической смерти 16-летней девятиклассницы Нины (имена изменены. - Прим.ред.) в городе Тихвин в Ленобласти. Тело школьницы обнаружили под мостом на берегу Улитова ручья. Предварительная экспертиза показала, что девушку утопили. Спустя пару дней по подозрению в убийстве задержали дядю Нины – 19-летнего Дениса. Оказалось, что он втайне насиловал ее в течение года, но она молчала из-за запугиваний. Spb.kp.ru выяснила, как именно задержали подозреваемого. Следствию помогла мать жертвы.

- Мать вычислила Дениса через переписку в телефоне Нины, - рассказали редакции близкие семьи. – Нина общалась через соцсети с дядей, там были домогательства с его стороны. Кроме этого она рассказывала о насилии только одному человеку – лучшей подруге-однокласснице. Делилась переживаниями, что не может рассказать правду и справиться с дядей.

Школьница заканчивала 9-й класс и планировала поступать в техникум. Фото: СОЦСЕТИ

После этого шокированный родитель обратился в СК за помощью. 17 апреля в отношении Дениса возбудили два уголовных дела – за изнасилование племянницы и насильственные действия сексуального характера. Он не стал прикидываться невиновным и на допросе раскаялся и сознался. Все были уверены и в том, что именно Денис убил Нину. Вот только в этом он уже не стал признаваться. Не раскололся мужчина и после ареста и ссылки в СИЗО. Как стало известно spb.kp.ru, следствие не исключает и того, что девушка могла случайно погибнуть.

- Денис признался только в изнасилованиях. Факт убийства еще устанавливаются. Рассматривается несколько версий смерти. Пока не готова окончательная экспертиза причин смерти школьницы, - подчеркнул источник редакции в правоохранительных органах.

О дяде Нине отзываются как об агрессивном человеке, способным оскорбить или ударить любого. Фото: СОЦСЕТИ

Однако близкие подруги девятиклассницы не верят, что Нина могла убить себя или случайно погибнуть.

- Это бред, а не версия. Она бы не убилась там в районе моста. Высота переправы максимум 2-3 метра. А глубина ручья – чуть выше уровня колена. Если бы Нина упала, она легко бы выбралась. Максимум ударилась бы или поранилась. К тому же в морге родственникам черным по белому сказали, что ее утопили – в легких было очень много воды, ее держали против ее воли, - сказали spb.kp.ru знакомые девушки.

Как ранее писала spb.kp.ru, на похоронах девятиклассницы появилась мать Дениса. С родителями Нины она не говорила.

- Она плакала и причитала, что не может поверить в то, что ее сын мог насиловать племянницу и убить ее, - поделился источник редакции, присутствовавший на кладбище в день похорон.

Добавим, что spb.kp.ru будет следить за расследованием громкого дела.