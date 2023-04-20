«В гробу лежала с синей рукой»: Мать заступилась за арестованного за изнасилование и убийство племянницы и назвала неожиданную версию ее смерти

Мать дяди, арестованного за изнасилование и убийство племянницы, заявила о его невиновности. Фото: СОЦСЕТИ

В Тихвине не замолкают разговоры о трагической смерти 16-летней школьницы Нины (имена изменены. – Прим.ред.), чье тело нашли 13 апреля под мостом у ручья. По версии СК, девятиклассницу утопили. Задержан ее дядя, 19-летний Денис. Однако он не признал вину в убийстве, но сознался в неоднократных изнасилованиях девушки. Подруги Нины утверждают, что в роковой день она отказала ему в интиме и сказала, что больше не будет терпеть издевательства. После этого взбешенный Денис якобы выследил ее и утопил. СК рассматривает несколько версий гибели школьницы, в том числе несчастный случай. Тем временем с редакцией spb.kp.ru связалась мать Дениса Олеся. Она заявила, что устала от вранья в СМИ и соцсетях и хочет заступиться за сына.

По версии СК, Денис больше год втайне насиловал Нины и угрожал ей. Фото: СОЦСЕТИ

Стоит уточнить, что Олеся не просто мама Дениса, но и бабушка убитой школьницы (мама Нины - дочь Олеси от другого брака, - примеч.Авт.). Поэтому она и тоже пришла на похороны девочки.

- Я считаю, силовики оказали давление на Дениса, вынудили признаться в изнасилованиях. Все, что есть у следователей – та самая переписка Дениса с Ниной, а также переписка Нины с подругой, где она жалуется на него. Но в тексте нет ничего про домогательства! Видела ли я переписку? Нет, я не знаю, что там. Но Денис в худшем случае мог дернуть Нину за руку, если ему что-то не понравилось. У меня четыре внучки, и он присматривал и защищал всех их. Переживал, если задерживались, проводил в темное время суток. И в морге меня заверили, что девочка была «чистая», у нее не было половых контактов, - уверяет мать Дениса.

Олеся уверяет, что сейчас у нее нет денег, чтобы нанять адвоката для сына. В семье Денис был основным кормильцем. Женщине предстоит еще несколько допросов у следователей, но пока она придерживается единой позиции. И она, мягко говоря, не убедительна.

- Тело Нины нашли ее тети, которые пошли на поиски. Она лежала под мостом. Может, спрыгнула или еще что, – предполагает Олеся. – У нее на руке нашли следы, похожие на укус змеи. Меня еще на допросе в СК спросили, ползают ли у нас там змеи. Да, бывает, что ползают. Но не знаю, ядовитые или нет. Мне показали снимок руки Нины. И на похоронах я подходила к гробу и смотрела на руку – она синей была.

Нина мечтала поступить в техникум после 9 класса и попробовать стать поваром. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что Дениса арестовали на два месяца. По статьям за изнасилования и насильственные действия сексуального характера ему грозит до 12 лет колонии.

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