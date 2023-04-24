Устроившая теракт в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский, молит суд о прощении

Устроившая теракт в Петербурге Дарья Трепова кается в суде и слезно молит о пощаде / Фото: Московские суды общей юрисдикции

Обвиняемая по делу о теракте в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга Дарья Трепова раскаялась в суде. 24 апреля 2023 года на судебном заседании она заявила, что очень сожалеет о произошедшем. Однако подсудимая не уточнила, хотела ли она все изменить и не повторять совершенного или же уверена в своей правоте.

- Я безумно сожалею о произошедшем. Каждый день я молюсь о здоровье потерпевших, - добавила в суде Трепова.

Напомним, что взрыв прогремел в кафе вечером 2 апреля. В это время в заведении проходила встреча военкора Владлена Татарского с его поклонниками. Дарья принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой и подарила ее блогеру. После этого поспешила покинуть помещения. Спустя пару минут произошел взрыв. Татарский погиб на месте. Помимо этого в результате взрыва пострадали более 40 человек. Почти все оказались на больничных койках, восемь человек были в очень тяжелом состоянии, многим потребовались срочные операции. Власти города поддержали всех пострадавших. Им назначили выплаты в качестве компенсации.

Саму Дарью задержали на следующий день после теракта. Она заявила, что якобы ничего не знала о взрывчатке, однако сама после взрыва несколько часов каталась на такси по городу, а также изменила внешность. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Расследование проводится в Москве.

Несмотря на сожаления Треповой, Мосгорсуд оставил обвиняемую в СИЗО. Ранее ей назначили срок пребывания под арестом до 2 июня.