Дарью Трепову арестовали на два месяца по делу о теракте в Петербурге, где погиб Владлен Татарский

Дарью Трепову арестовали. Фото: СК России

Басманный районный суд Москвы выбрал меру пресечения Дарье Треповой, которая обвиняется в теракте. Предполагаемую террористку арестовали на два месяца: до 2 июня. Напомним, ее подозревают во взрыве в петербургском кафе, из-за которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Несчастный случай произошел вечером 2 апреля.

- Дарье Треповой предъявлено обвинение по двум статьям, - сообщала пресс-служба СК России.

После случившегося в Петербурге Трепову этапировали в Москву. В столицу обвиняемую привезли днем 4 апреля. В этот же день ей было предъявлено обвинение из-за «террористическего акта» и «незаконного ношения взрывчатых устройств».

Напомним, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова пришла на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским. Она подарила мужчине статуэтку в виде золотого бюста. Военкор рассматривал подарок, и в какой-то момент бюст взорвался.

По последним данным, в теракте пострадали 40 человек. 22 из них остаются в больницах Петербурга, где проходят лечение. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Дарья отрицает, что знала о взрывчатке в статуэтке. По ее словам, она только выполняла задания, которые ей присылали из Украины. Расследование уголовного дела продолжается.

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