Сюрприз в день трехлетия: Трогательное видео воссоединения дочери и отца, вернувшегося со спецоперации

Молодой отец вернулся к дочке в отпуск со спецоперации. Фото: предоставлено "КП"

Трогательное воссоединение мобилизованного молодого отца и трехлетней дочки сняли на видео на вокзале в Петербурге. Героем ролика оказался боец Степан (имя изменено. – Прим. Ред.), с которым spb.kp.ru познакомилась еще на старте мобилизации, на призывном пункте во время отправки на спецоперацию. И вот, прошло семь месяцев, и рядовой вернулся в отпуск – аккурат в день рождения любимой дочки Вики (ей исполнилось три года!). До отъезда в зону боевых действий Степан сказал малютке, что едет на работу. Дочь ответила: «Хорошо, заработаешь себе на кроссовки и возвращайся».

- Я попал в комендантский батальон. Служу в ЛНР недалеко от Сватово. Отвечаем за территориальную оборону, досматриваем машины гражданских и военных, охраняем блокпосты, - рассказал spb.kp.ru молодой отец. – Несмотря на мой рост под два метра, позывной мне дали необычный – Звезда. Все из-за интервью, которое я дал вам. Сослуживцы шутили, что я знаменитость.

"Комсомолка" провожала молодого отца на службу еще при старте мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Степана, он быстро сблизился со всеми бойцами в отряде. Теперь они дружат целыми семьями.

- Родители создали беседу в телеграм-канале. Помогают нам гуманитаркой. Или сами что-то ищут, шьют, присылают. Теперь у нас большая семья. Какой самый трогательный подарок от родных? Круглый кулончик от жены. Он открывается, а внутри – фотографии супруги и дочки. Храню всегда при себе, - признается Степан.

Возвращение в отпуск в день рождения дочери – чистая случайность, уверяет боец. Но есть в этом и мистика.

На прикладе бойца есть послание к дочери о том, что он вернется. Фото: предоставлено "КП"

- У меня на прикладе автомата всегда была написана дата рождения Вики. Только недавно стерлись последние цифры – год рождения. Могли отправить в отпуск раньше, могли позже. В итоге получилось символично в день праздника, чему я очень рад, - говорит рядовой.

Дочка не знала о приезде папы. Однако, судя по видео с вокзала, малышка сразу узнала его и бросилась к нему в объятия с криками «Папа!». Первые секунды девочка чуть смущалась, а потом прослезилась и зацеловала отца.

Малышка рада приезду отца. И не только из-за ежедневных подарков! Фото: предоставлено "КП"

- Для дочи это было сюрпризом, поэтому так и отреагировала. Мне было очень приятно увидеть всю свою семью. У самого слезы пошли, когда увидел, что доча начала плакать на руках, - поделился с редакцией Степан. – Тронуло, не передать словами такие ощущения. Не было еще таких моментов в моей жизни. Распланировал каждый день отпуска. Встречи с друзьями, поход в гости, в зоопарк, на аттракционы с семьей. Дочке подарил большую куклу. И ежедневно стараюсь ее радовать маленькими подарками, потому что очень скучал.

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