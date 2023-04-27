«Не надо меня трогать!»: Школьница сняла видео за пять минут до того, как ее жестоко убил насиловавший ее дядя

Убитая дядей девятиклассница из Тихвина успела записать прощальное видео перед смертью. Фото: СОЦСЕТИ

Резонансное убийство девятиклассницы в Ленобласти продолжает обрастать новыми жуткими подробностями. Напомним, тело 16-летней девушки Нины (имена жертвы и убийцы изменены. – Прим.ред.) обнаружили 13 апреля у ручья в безлюдном месте возле железнодорожного переезда в Тихвине. Она возвращалась со школы домой, но на пару минут зашла в гости к тете. Там ее поджидал убийца – дядя Денис, который чуть позже догнал племянницу на улице и утопил. Мужчину оперативно арестовали. Оказалось, он больше года втайне насиловал девушку и угрожал расправой, если та проболтается.

Дядя больше двух недель не сознавался в убийстве, пока его мать утверждала журналистам, что школьница могла умереть от укуса змеи. Но, в конце концов, мужчина раскололся и показал на следственном эксперименте, как именно убивал племянницу. С помощью близких друзей жертвы spb.kp.ru восстановила хронологию дня смерти девятиклассницы. Редакция получила видеозапись, снятую плачущей школьницей буквально за 5-10 минут до трагедии.

Дядя больше года тайно насиловал племянницу. Обо всем знала только самая близкая подруга девушки. Фото: СОЦСЕТИ

- После занятий в школе Нина зашла на чай к тете. В этот момент там был Денис. Он домогался до нее и требовал переспать с ним. Но Нина быстро вырвалась и пошла к автобусной остановке через ручей. На ходу она переписывалась с одноклассницей, которая единственная среди всех знала об изнасилованиях, - рассказал spb.kp.ru источник.

На записи Нина, запыхаясь, эмоционально рассказывает подруге о домогательствах дяди. В самой концовке видеосообщения она начинает плакать (видео размещено в конце статьи. - Прим.ред.).

- Просто насколько же надо быть полной мразью, - говорила девятиклассница сквозь слезы, - Начал выворачивать руку. А потом, когда я сказала ему: «Если у тебя недоувлетворенность в личной жизни, так иди, обратись к жене, к девушке своей. А меня трогать не надо!». А потом этот человек вплотную подходит и начинает мне сжимать руку. Я такая: «Да, блин, потом у меня синяки будут!».

Нине было 16 лет, после девятого класса школы она хотела поступить в техникум. Фото: СОЦСЕТИ

По информации источника spb.kp.ru примерно в это время дядя школьницы попал на камеры видеонаблюдения, выходя из дома. Он свернул как раз в сторону ручья, где догнал жертву.

- Денис ударил Нину, а потом начал топить. У нее не было шансов, - добавил источник редакции.

Дядя не стал прятать тело девушки и скрылся с места преступления. Сейчас он в СИЗО, родные все еще не верят в его виновность, заявляя о давлении силовиков, и пытаются связаться с мужчиной. По статьям за убийство и изнасилование в общей сложности ему грозит до 25 лет колонии.

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