«Вырву волосы и выпущу кишки»: Что известно о школьнике-блогере, который зверски убил на камеру 13-летнюю девочку

16-летний школьник-блогер на камеру забил насмерть 13-летнюю подругу и закопал в лесу. Фото: СОЦСЕТИ

Зверское убийство 13-летней школьницы расследуют в Петербурге. Днем в воскресенье, 30 апреля, 13-летняя Вероника (имена детей изменены. – Прим.ред.) ушла из дома в кафе на мастер-класс. Скромная рыжеволосая девочка воспитывалась в творческой семье матери-модельера и училась в седьмом классе художественной школы. После занятия ей написал длинноволосый приятель, начинающий актер и девятиклассник 16-летний Иван. Неожиданно он пригласил ее на пикник в лес. Сказал, что там будет их общая подруга, 15-летняя Алина. Ника доверилась. В темной чаще под Парголово старшие ребята начали в шутку снимать с ней интервью. Но в один момент Иван подкрался к Нике сзади и на камеру забил ее молотком, а потом сбросил в вырытую могилу, закопал, отряхнулся и как ни в чем не бывало пошел домой готовиться к урокам в школе.

«Я был социопатом»

- Мама, я тебя за все благодарю. Но домой я больше никогда не вернусь. Мне хочется чего-то нового. Я уеду. Я устала от всего. Не беспокойся, я не буду делать ничего плохого с собой, - такое сообщение получила мать Ники в ночь на 1 мая.

Напуганная женщина принялась звонить ребенку, но та не отвечала. А в соцсетях таинственным образом удалились все аккаунты дочери. Мать заявила в полицию. Как стало известно spb.kp.ru, последние сообщения женщине отправил именно убийца девочки. Иван всячески старался замести следы и дать себе время, чтобы обдумать последствия чудовищного убийства.

Иван одевался как панк-рокер, но любил носить и значки из детских мультфильмов. Фото: СОЦСЕТИ

- Родители подростка уехали в отпуск в Пятигорск. Он спокойно вернулся домой, где посмотрел видеозапись казни девочки, после чего начал расписывать преступление в своем Telegram-канал, - рассказал источник редакции в правоохранительных органах.

В соцсетях блогера-изверга изначально было 17 подписчиков. Периодически он публиковал туда мемы, истории из жизни, рассуждения о любви к хаосу и беспорядку. Но в мае контент резко изменился, там появилась исповедь убийцы.

- Я был социопатом и никого никогда не любил. И все это закончилось в ночь с воскресенья на понедельник — я убил Веронику, свою знакомую! – признался юный убийца. – Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела. И я смог себе доказать.

Иван и Алина. В соцсетях убийца называют девушку своей "ЛП" - лучшей подругой. Фото: СОЦСЕТИ

После этого Иван грозился покончить с собой. Однако через пару часов передумал, удалил старое письмо и написал новое.

- Я очень жалок, к сожалению. Я сдамся. И это даже не «благородное признание своей вины», я просто слишком слаб, чтобы умереть. Потому я сяду. Забавно, правда? – ждал хоть какой-то реакции Иван, но никто не прокомментировал его публикацию.

«Пакостил и угрожал»

Следователи уверены, что Иван готовил убийство заранее. Когда пара заманила подругу в лес, там уже была вырыта могила. Блогер-изверг приготовил простыню и молоток, купленный на днях в магазине. Роли распределили на месте. Алина снимает на камеру, Иван убивает. Тело семиклассницы завернули в простыню с личными вещами и закопали под елями. Сейчас оператор казни пытается выставить себя невиноватой. Но девушка признает, что помогала закапывать тело, пока ее чуть не рвало от шока и страха.

Подруга убийцы, снимавшая казнь девочки на камеру, никому не говорила о произошедшем, пока Иван сам не сознался. Фото: СОЦСЕТИ

- Объяснить пока ничего не в силах, находится в шоке от произошедшего, - сказал spb.kp.ru отец Алины.

Правда, первые 1,5 дня после убийства подростки делали вид, что ничего не случилось. Оба пришли в школу на уроки.

- Мы не обратили внимания на поведение Вани, он всегда был странным, - пояснили spb.kp.ru одноклассники Ивана. – 1 и 2 мая он валялся на парте. Подавленный был. Как будто бы спал. На замечания не реагировал.

В соцсетях убийца хвастался своими украшениями. Фото: СОЦСЕТИ

Приятели Ивана из школы, конечно, удивлены убийству, но уверяют, что совсем неожиданностью это не стало – блогер часто вел себя неадекватно.

- Учился он плохо, на «тройки» и «двойки». Только в литературе был хорош, побеждал в олимпиадах. Параллельно учился актерскому мастерству в театре, играл постановки. Творческий человек. Но в школе мало кому нравился из-за поведения и внешности. Был одиночкой. Всегда с длинными волосами, ходил только в черной одежде, носил цепи и кольца. Но не сатанист. Скорее, панк. Поговаривают, что пил таблетки и наблюдался у психиатра (источники редакции это не подтверждают). Делал пакости учителям – мог пароль поменять на электронной доске. А нам угрожал, на полном серьезе: «Я тебе волосы вырву и кишки выпущу». Резкий был в словах, если ему что-то не нравилось, - вспоминают одноклассники убийцы.

По словам школьников, учителя и руководство учреждение не говорили с ними об убийстве – всех допрашивают, уроки под угрозой срыва.

Ника (на фото с рыжими волосами) росла в семье с сестрой и матерью-дизайнером. Фото: СОЦСЕТИ

Задержаны оба

По факту трагедии СК возбудил уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Ивану грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

- По делу задержаны оба подростка, 15 и 16 лет. Они находятся в статусе подозреваемых. По данным следствия, подростки решили совершить убийство без какого-либо мотива для собственного самоутверждения.

Судя по всему, Веронику выбрали в качестве жертвы совершенно случайно – ей просто не повезло ответить согласием на предложение пойти на «пикник». У родителей девочки осталась еще одна дочь, которая как две капли воды похожа на Нику. Они закрылись от прессы и пытаются хоть как-то осознать произошедшее.

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