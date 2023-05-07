В Петербурге умер звезда "Убойной силы" Александр Тютрюмов. Фото: СОЦСЕТИ

Россия потеряла очередную звезду популярных сериалов о полицейских. На этот раз в Петербурге умер актер из «Убойной силы» Александр Тютрюмов. Ему было 64 года. В сериале об оперуполномоченных он играл подполковника милиции Сергея Егорова. Кроме этого артиста знали по роли фактурного бандита Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Трагическую новость spb.kp.ru подтвердила дочь актера Анна Тютрюмова.

- К сожалению, это правда, - коротко сообщила корреспонденту Анна.

По предварительной информации, Тютрюмов скончался утром 7 мая в одной из городских больниц. О причинах смерти актера пока не знают даже родственники.

Добавим, что Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Подпорожье в Ленобласти. Он окончил ВГИК, играл как в театре, так и в кино. В последние годы Тютрюмов преподавал и был генеральным продюсером своей кинокомпании АТК-Студио.

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