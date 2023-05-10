Кабинет Шерлока Холмса и гардеробная, которой позавидует Киркоров: Как живет старейшая российская киностудия «Ленфильм»

Слова "Камера! Мотор! Поехали!" вот уже больше ста лет звучат в стенах киностудии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Человек-амфибия», «Собачье сердце», «Свадьба в малиновке» - все эти знаменитые советские фильмы вышли из киностудии «Ленфильм». В стенах здания на Каменноостровском проспекте Петербурга слова: «Камера, мотор, начали!», - произносились тысячи раз. Ведь магия кино витает в павильонах уже 105 лет (по другим данным – 109 лет).

Недавно «Ленфильм» отпраздновал свой день рождения, поэтому «Комсомолка» решила пробраться за закрытые двери с надписями: «Тихо! Идет съемка». Рассказываем, что скрывают коридоры киностудии, чему в ней мог бы позавидовать даже Филипп Киркоров и почему сейчас звук дрели доносится из павильонов едва ли не чаще, чем звук хлопушки-нумератора.

Снаружи здание "Ленфильма" пока слабо напоминает киностудию из-за ремонта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ШОКИРУЮЩИЕ «ЖИВЫЕ КАРТИНЫ»

Здание, облаченное в строительные леса, запах краски и почти не прекращающийся шум ремонтных работ. На место, где снимают шедевры, это мало походит, не так ли? Но так кажется только с первого взгляда. Еще совсем недавно в этих стенах снимали нашумевший сериал «Король и Шут», а буквально по соседству - комедию «Пять процентов» со Стояновым и Сухоруковым. Стоит только заглянуть внутрь павильонов, как понимаешь, что жизнь на киностудии кипит вовсю. Самый старый из них находится на месте бывшего театра «Аквариум», с которого началась история российского кино.

- Это был роскошный театр на 2,5 тысячи мест. Его владелец Георгий Александров активно сотрудничал с французом Раулем Гюнсбургом, имевшим такое же заведение в Париже. Они обменивались спектаклями и артистами. Но в мае 1896 года Рауль неожиданно привез в Петербург «живые картины» - то, что позже назовут синематографом братьев Люмьер, - рассказывает экскурсовод «Ленфильма» Тамара Агаджанян.

«Живые картины» для российской публики стали, мягко говоря, шоком. Кто-то был в ужасе, кто-то в восторге. На следующий день гудела вся столица. Вечерний показ обсуждали на каждом углу. Спустя 8 лет в Российской империи регистрируется первая киностудия, которая в 1934 году, спустя множество переименований, получила название «Ленфильм».

На месте старейшего павильона раньше был театр "Аквариум"

Все свое богатство, которое киностудия накопила более чем за вековую историю - тщательно оберегают. В музейной части здания хранятся костюмы, декорации и даже автомобили, участвовавшие в съемках.

- Все они на ходу, все имеют «родные» двигатели и даже постоянно снимаются в кино, - рассказывает экскурсовод, указывая на ряд выстроившихся в гараже ретро-автомобилей.

Рядом с машинами неожиданно можно заметить… замок Золушки! Точнее, его точную, но в разы уменьшенную копию из папье-маше.

- Все это делалось бутафорами. Макет изготавливали из папье-маше, а потом передавали в цех комбинированных съемок. Уже их специалисты сделали так, что это стало огромным королевским дворцом, правда, только на кинопленке, - объясняет Тамара.

В жизни же замок из фильма «Золушка», который вышел в 1947 году, размером примерно 2 на 2 метра. Рядом с ним располагается крейсер «Аврора» примерно такого же размера. Для фильма «Залп Авроры» судно было воспроизведено до последнего винтика! А рядом - часы замка Эльсинор сохранившиеся от огромной декорации к фильму «Гамлет» Григория Козинцева 1964 года.

"Комсомолка" пробралась в павильоны киностудии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Комбинированные съемки – это то, что сейчас называют компьютерной графикой. Только тогда слова такого не знали, а делать умели, - смеется экскурсовод.

РАБОТАЮЩИЕ КОСТЮМЫ

Так десятки лет назад и рождалась магия кино. Только если на «декорации» этих трех фильмов можно посмотреть только в уменьшенном варианте, то вот комнату Шерлока Холмса можно увидеть, что называется, в полный рост. Экскурсовод торжественно распахивает двери одного из помещений «Ленфильма», и вот ты же в гостях у любимого героя.

- Все, что находится в этой комнате, снималось в картине «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Например, справа секретарь с зеркальцем и каминный экран с собачкой. Еще правее, у стеночки, стоят «сокровища Агры» в ларце со змеей, - показывает экскурсовод.

Каминное кресло Холмса, плед, в который он укутывался, стол Майкрофта Холмса. Все это сохранилось так, будто съемки проводили буквально вчера. На самом деле многим из этих вещей уже больше века.

Комната Шерлока Холмса собрана из оригинальных предметов со съемок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как полагается в английском доме, на стенах обязательно должны быть гравюры. Это чаще всего лошади и скачки. Те, что снимались в фильме, и висят здесь – это подлинные английские гравюры XIX века в родных рамах, - отмечает Тамара Агаджанян.

Это лишь малая часть музейной коллекции «Ленфильма». Здесь есть и костюмы из всеми любимых советских фильмов, которые до сих пор работают (на местном сленге это означает, что предмет периодически участвует в новых съемках, - прим. Ред.), и блокадная комната с кусочком блокадного хлеба, и военная форма разных времен, и голова профессора Доуэля, которая, к счастью, не оживает. Но настоящий «золотой ларец» с декорациями и костюмами – это не музей, а цеха «Ленфильма».

Этому гардеробу мог бы позавидовать даже Киркоров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Год назад Филипп Киркоров хвастался своей гардеробной, в которой можно потеряться, но даже король эстрады позавидовал бы костюмерной «Ленфильма». Одежда здесь на любой вкус и цвет. Хочешь перевоплотиться в королевскую особу XIX века? Пожалуйста! В советского офицера? Запросто! В балерину Мариинского театра? И это устроим! Даже с фигурой тут могут помочь. Правда, превратить способны только из худышки в толстяка с помощью накладного живота. Всего в костюмерных студии хранится порядка 250 тысяч единиц костюма. Из них в музее только малая часть.

Многим из этих костюмов уже десятки лет, но они до сих пор "работают" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За порядком в костюмерной следят прекрасные дамы. У них не забалуешь. Взял вещь – распишись и верни в полном порядке. Иначе – штраф. О какой сумме идет речь, не раскрывают, но предупреждают, что лучше не рисковать.

СЕКРЕТНЫЕ КОМНАТЫ

Такой же порядок и в цехе с реквизитом. Длинный коридор полон дверей, за которыми прячутся целые киномиры. В одной комнате, к примеру, есть все, чтобы снять картину о целой больнице. Тут и скелеты на любой вкус, колбы (некоторые даже наполнены искусственной кровью), капельницы и другое медицинское оборудование. За соседней дверью прячутся… кувшины! Да, под них отведена отдельная комната. Здесь они есть любой формы, цвета и даже эпохи. Отдельный ящик отведен для тростей. Тут и посох Деда Мороза, и костыль для образа старушки. Кажется, что в этой реквизитной есть просто все.

В одной комнате хранится все, что позволит снять целый сериал про больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Реквизит предназначен не только для съемок «Ленфильма», обращаются и другие компании при необходимости. Все предметы нужно возвращать в первозданном виде. Если, к примеру, для съемок нужно перекрасить кувшин, то вернуть его нужно уже без краски или же предоставить аналогичный, - рассказывают о местных правилах сотрудники киностудии.

Есть здесь и секретные комнаты. Что хранится за плотно закрытыми дверями – неизвестно, но лучше нос туда не совать. Говорят, что там хранятся самые дорогие вещи – настоящий эксклюзив. В съемках они уже не снимаются, а больше используется как образец. К примеру, именно там находятся костюмы, дожившие до нашего времени с XIX века. Если необходим крупный план и полная достоверность, то художники изучают их для правильного пошива. Главное, что работа на киностудии по-прежнему кипит. Костюмы примеряются, реквизит выбирается, декорации создаются и фильмы снимаются!

Есть в музее и блокадная комната Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В прошлом году мы участвовали в разной степени в создании примерно 180 кинопроектов. У «Ленфильма» большая ответственность. Мы не только должны снимать сами и помогать снимать кино другим, но и хранить историю – ведь вся история российского и в большей части петербургского кино – это именно «Ленфильм». Зритель должен помнить, что нам есть, чем годиться, что у нас есть достойные фильмы, которые стоит смотреть и на них учиться, - отметили на студии.

Между этажами киностудии притаилась голова профессора Доуэля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА КП

«Логотипом киностудии мог стать Ленин на броневике»

- В советское время днем рождения «Ленфильма» считалось 30 апреля 1918 года, но это была такая традиция, что все самое ценное начиналось либо в 17-м, либо в 18-м году. На самом деле, история Ленфильма началась на 4 года раньше, - рассказывает режиссер, историк «Ленфильма» Александр Поздняков. - Это мне удалось установить несколько лет назад во время работы в военно-историческом архиве в Москве. 5 марта 1914 года был учрежден военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. При нем и был создан отдел, который снимал не только хронику Первой мировой войны, но и игровые фильмы, которые шли в синематографах Петербурга и всей Российской империи. Поэтому следует раз и навсегда считать днем рождения «Ленфильма» именно 5 марта 1914 года. В 1934 году эта кинофабрика стала называться «Ленфильмом».

В 1965 году у киностудии появился тот самый известный логотип с Медным всадником. Тогда был объявлен конкурс среди художников, комбинаторов, который делают шапки – это тогда так называлось. Там были разные варианты. К примеру, Ленин на броневике перед Финляндским вокзалом, Петропавловский собор и многие другие открыточные виды. Но победил медный всадник в свете прожекторов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экскурсию для нас провела Тамара Агаджанян – не просто экскурсовод, ранее она была помощником режиссера у Семена Арановича, а также работала на кинокартине «Синяя птица», «Двадцать дней без войны» и других.

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