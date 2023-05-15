Данила Козловский объявил об отмене спектаклей в МДТ и ушел в отпуск до конца 2023 года

Козловский объявил об отмене спектаклей в МДТ. Фото: t.me/danilakozlovsky_official

Кажется, эпопея скандалов и интриг вокруг фигуры актера Козловского никогда не закончится. В этот раз герой «Гамлета» заявил о своем длительном отпуске «по личным обстоятельствам» и отмене спектаклей с его участием в МДТ. Об этом служитель искусства сообщил в своем телеграм-канале.

– Мой отпуск продлится до конца 2023 года, – уточнил актер.

На сайте театра действительно появились сведения об отмене постановок. Но, по каким причинам возвращение актера после прошлого долгого перерыва не состоялось, неизвестно.

Спектакли отменили без объяснения причин. Фото: mdt-dodin.ru

Напомним, что скандалы с именем Данилы Козловского длятся более года. Первоначально его обвинили в резких высказываниях о спецоперации на Украине. Потом СМИ активно муссировали слухи о том, что российский актер отправился покорять Голливуд. Но брат артиста опроверг эту информацию. Кульминацию фанаты и недруги Козловского ожидали после его возвращения на сцену драмтеатра: депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов тогда обратился в комитет по культуре с просьбой запретить театралу участвовать в постановках театра Европы.

Но история дошла и до главы федерального проекта по безопасности Виталия Бородина. Правоохранитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера на дискредитацию Вооруженных сил РФ. К слову, и в самом МДТ Роспотребнадзор обнаружил множество нарушений, из-за которых его закрыли. Ранее суд зарегистрировал административное дело, а двери учреждения опечатали.