МДТ в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за санитарных нарушений

Ранее театр опечатали после проверки Роспотребнадзора. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Суд вынес решение по поводу Малого драматического театра. Напомним, в начале мая учреждение закрыли после проверки Роспотребнадзора. Специалисты нашли там много нарушений: не убранная столовая, сломанная плитка, отсутствие прививок у сотрудников и другие.

Роспотребнадзор просил приостановить работу театра. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Приостановка работы театра не обоснована. Это слишком жесткая мера. На данный момент все нарушения уже устранили. Мы не согласны с протоколом и надеемся на то, что суд ограничится штрафом, - сказал на заседании адвокат.

Представители Роспотребнадзора, в свою очередь, считают что найденные нарушения несут в себе угрозу жизни и здоровью населения. Проверка шла в течение пяти часов из-за множества проблем в учреждении.

Суд назначил театру штраф. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Суд в итоге принял решение назначить театру штраф. Роспотребнадзор сможет обжаловать это решение в течение трех дней.

- МДТ признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей, - зачитала приговор судья.

Двери театра откроются уже сегодня, 17 мая. Вечером там пройдет спектакль "Братья Карамазовы".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Данила Козловский объявил об отмене спектаклей в МДТ и ушел в отпуск до конца 2023 года

Скандального актера снова обвиняют в предательстве России (подробнее)

Двери Малого драмтеатра опечатали из-за решения Роспотребнадзора после отмены спектаклей с Данилой Козловским

В Малом драматическом театре объявили о приостановке работы из-за решения Роспотребнадзора (подробнее)