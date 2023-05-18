«Приходил к ней по ночам»: Полицейский из Петербурга, работавший воспитателем трудных подростков, изнасиловал 14-летнюю девочку

Что известно о полицейском из Петербурга, обвиняемом в изнасиловании 14-летней девочки-беглянки. Фото: СОЦСЕТИ

Второй месяц в должности воспитателя

В одном из центров временного содержания трудных подростков в Петербурге скандал. 35-летнего лейтенанта полиции Руслана Б. (имена героев изменены. – Прим.ред.) обвиняют сразу по трем статьям о сексуальном насилии над 14-летней девочкой Динарой. По информации источника spb.kp.ru в правоохранительных органах, мужчина чуть больше месяца проработал в новой должности воспитателя, ответственного за психологическую помощь несовершеннолетним. А в начале мае он стал ближе работать с Диной и оказывать ей странные знаки внимания.

- У девочки непростая судьба. Сбежала от родственников из Москвы. Дину нашли в Петербурге в середине апреля. Шла в компании незнакомого взрослого мужчины. Полицейские задержали ее. В центре для трудных подростков она с 19 апреля. Планировали в скором времени передать родственникам, - поделился источник spb.kp.ru.

1,5 года назад у Руслана умерла жена. Он в одиночку воспитывал сына. Фото: СОЦСЕТИ

В течение трех дней, с 6 по 8 мая, по данным следствия, девочка терпела насилие со стороны полицейского. Об этом она сама рассказала взрослым. Он превратил ее жизнь в ад и травмировал не только физически, но и психологически.

- Первый раз Руслан начал трогать ее через одежду 6 мая. Приходил к ней по ночам. 7 мая воспитатель схватил Дину за голову, потянул вниз и совершил насильственные действия. Наконец, около 15:00 в понедельник, 8 мая, лейтенант прижал жертву к раскладушке и изнасиловал. Мотив простой – удовлетворение своих желаний, - считает источник из правоохранительных органов.

Насильника выявили в ходе внезапной внутренней проверки, проведенной оперативниками ГУ МВД России по Петербургу. С девочкой провели профилактическую беседу, и она расплакалась, рассказав о случившемся.

- Мужчину задержали, ему предъявили обвинение после тщательной перепроверки информации от девочки. Несмотря на трудное детство девочки, она не врет. Доказательства существенные, - уточнил источник.

Через сутки насильника арестовали на два месяца.

Мужчина увлекается охотой и рыбалкой. В его соцсетях много фотографий добычи. Фото: СОЦСЕТИ

«Разве девочку можно назвать благополучной?»

При этом мужчина вину категорически не признает и играет в героя. Настаивает, что девочка якобы оклеветала его. По словам Руслана, он просто общался с ней, старался перевоспитать.

- Девочка жила у какой-то подруги. Они занимались проституцией, чтобы оплачивать жилье и еду. Может, еще вебкамом подрабатывали (виртуальный секс по Интернету через веб-камеры. – Прим.ред.). А взяли ее и поместили в центр, когда она на улице с клиентом шла. Но это только догадки, в том числе самого Руслана. Но вы сами подумайте, разве девочку, сбежавшую от бабушки и ведущей аморальный образ жизни, можно называть благополучной? – задался вопросом в разговоре с spb.kp.ru друг Руслана, который в курсе деталей следствия.

Близкие лейтенанта отзываются о нем как о добром человеке, совершавшем героические поступки. Фото: СОЦСЕТИ

Из родственников об аресте Руслана знает только его родной брат, но он отказался общаться с редакцией, как и адвокат лейтенанта. Остальная родня живет в Карелии. А жены у полицейского нет.

- У него супруга умерла полтора года назад из-за рака. Руслан стал отцом-одиночкой, воспитывает шестилетнего сына. Все друзья и соседи помогали ему оправиться от горя. Все это время он не общался с женщинами. Только в последние полгода девчонки стали оказывать ему знаки внимания. Он примерный отец, не пьет, не раз совершал героические поступки. Однажды помог спасателям потушить пожар, цеплял и вытаскивал машины из огня. Во дворе у нас сделал песочницу и привез песка. Спас упавшего в обморок школьника на митинге на 9 мая. В общем, открытый и добрый человек, - заявляет подруга лейтенанта полиции.

Пока идет следствие, сына Руслана взял к себе его брат. Если же вина полицейского будет доказана, ему грозит до 25 лет колонии. Следствие в доказательствах не сомневается.

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