Полная картина о сносе дома Басевича: Прятки активистов в руинах, митинги жителей соседних зданий с трещинами и оцепление полиции

Собрали все, что известно о сносе многострадального дома Басевича в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

МНОГОСТРАДАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

Гора кирпичей, экскаватор и полуразрушенное здание - так сейчас выглядит многострадальный дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7. Снос начался 18 апреля, после того как Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) так и не признал его объектом культурного наследия.

Дом Басевича так и не признали памятником, чего добивались градозащитники. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Эта история длится аж с 2009 года. Тогда здание признали аварийным и расселили, после чего оно превратилось в заброшку со всеми вытекающими. И только в 2016-м доходный дом и соседний участок на Большой Пушкарской город передал Академии танца и Академического театра балета Бориса Эйфмана. На этом месте должно было вырасти общежитие для артистов и интернат для воспитанников хореографической школы, но правозащитники смогли доказать, что оснований для сноса нет.

В 2020 году родился новый проект с сохранением первых пяти этажей и воссозданием верхних. Через год комиссия КГИОП пыталась согласовать демонтаж задним числом и без уведомления общественности. В начале 2023-го градозащитники предприняли попытку внести дом в список объектов культурного наследия, правда, и это не увенчалось успехом.

Активисты круглые сутки дежурят у дома и отслеживают все действия рабочих. Но замедлить их не получается. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

АКТИВИСТЫ ДЕЖУРЯТ, СНОС ИДЕТ

Сейчас на месте дома Басевича неспокойно. Активисты уверяют, что внутри здания находятся люди. Полиция эту информацию не подтверждает, хотя в Сети полно видео с выглядывающими из окон парней. Градозащитники сами выкладывают эти кадры в соцсети, но «героев» не называют. Оно и понятно: нахождение в здании незаконно и может быть интерпретировано как административное правонарушение.

- Сколько их там? - спрашиваем мы у представителей инициативной группы «SOS СПб снос».

- Двое, пятеро, может быть, десять - мы не знаем.

- То есть это не какая-то постоянная группа?

- Да, они меняются. Это ребята, которые хорошо знакомы с заброшкой, знают ходы и выходы, поэтому их тяжело поймать.

На месте дома Басевича появится общежитие для артистов театра балета Бориса Эйфмана. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Активисты считают снос дома Басевича как минимум непатриотичным. Архитектор, создавший его, Алексей Зазерский, погиб в 1942 году в блокадном Ленинграде.

- Здание в уникальном стиле северный модерн. Такие можно в мире по пальцам пересчитать, - напоминает член инициативной группы Иван Чиркунов.

Жители соседних домов выходят на митинги с требованиями остановить снос по другим причинам - от проводимых работ в здании на Большой Пушкарской, 3, обвалилась штукатурка, а дом 5 по той же улице дал трещину. Увидеть воочию ее нам не удалось - чердак опечатан. Одним словом, инициативная группа намерена стоять за дом Басевича до последнего. И даже если здание будет окончательно снесено, останавливаться не собирается - планирует требовать восстановления. Тем более такие прецеденты в Санкт-Петербурге бывали.

Полиция гоняет активистов, которые залазят внутрь стройки. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

«Нужно исключить риски»

Наталья БУРКОВСКАЯ, пресс-секретарь Комитета по строительству Петербурга:

- Все суды по дому Басевича прекращены, все ограничения сняты. Подрядчики действуют на законных основаниях. По поводу находящихся внутри здания активистов ничего сказать не могу - это компетенция правоохранительных органов. Полиция приходила, осматривала здание, никого не обнаружила. Как они попадают туда - неизвестно. Через крыши, окна? Из-за этого я не могу сейчас назвать предварительные сроки окончания работ. Вы же не будете шить, если кто-то подставляет руку под швейную машинку… И здесь нужно исключить риски.

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