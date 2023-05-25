Молодые, деловые и с детьми: кто в Петербурге покупает жилье в ипотеку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера составили портрет среднестатистического российского ипотечника и его предпочтений. Картина получилась любопытная.

Любители загородного жилья оказались моложе ценителей новостроек (признайтесь, вы тоже думали, что «к земле тянет ближе к пенсии»?), «Семейную ипотеку» чаще оформляют папы, а не мамы, а самый высокий уровень доходов — 168,7 тысячи рублей — демонстрируют получатели IT-ипотеки.

МУЖСКОЙ ВЫБОР

Москва и Петербург остаются регионами-лидерами по количеству сделок по базовым ипотечным программам, которые не предусматривают господдержки, а также сделок по программам IT-ипотеки. И оба этих направления, судя по статистике Домклик, — мужская вотчина.

Типичный получатель базовой ипотеки «без льгот» — мужчина в возрасте 39 лет со средней зарплатой 100 тысяч рублей, который покупает квартиру в новостройке.

А вот IT-ипотекой интересуются более молодые, 33-летние представители сильного пола со средним доходом 168 с лишним тысяч рублей в месяц.

Кстати, не исключено, что при следующем мониторинге доходы этой группы ипотечников поползут вниз. Но не потому, что айтишники массово обеднеют. Просто требования к минимальному уровню зарплаты заемщиков IT-программы смягчились по всей стране (за исключением Москвы). В городах-миллионниках «порог» снизился со 150 до 120 тысяч рублей, а в других населенных пунктах — со 100 до 70 тысяч. Льготная ипотека для «умников» стала доступна большему количеству людей.

Айтишники тоже предпочитают новостройки — собственно, таковы условия самой программы.

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ЖЕНЩИНЫ ИЩУТ ПОДДЕРЖКУ

Ипотекой с господдержкой при покупке жилья в Петербурге больше интересуются женщины. Слабый пол вообще к решению квартирного вопроса подходит очень вдумчиво и тщательно, выбирая и сравнивая ипотечные программы, в том числе и на сервисе Домклик. Средний возраст покупательницы квартиры «с поддержкой» — 37 лет, доход — порядка 78 тысяч рублей в месяц, и, конечно, имеются дети. Кстати, в последнее время средний доход заемщиков оформляющих «Господдержку» вырос почти на 12%. Аналитики Домклик считают, что это объясняется относительно высокой востребованностью льготной программы и большим выбором объектов в столичных регионах.

Преобладают женщины и среди покупателей вторички — уже без всяких льгот.

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В БРАКЕ И С ИПОТЕКОЙ

Еще одна популярная среди петербуржцев программа — «Семейная ипотека» от Сбера. Чаще всего ее оформляют замужние или женатые покупатели, имеющие одного ребенка и доход около 80 тысяч рублей в месяц. Кстати, мужчин среди получателей «Семейной» — по-прежнему больше чем женщин, хотя за последний год разрыв сократился. А еще за это время незначительно уменьшился процент людей в браке, берущих такой кредит: теперь их 83,2%. Родителям-одиночкам на заметку: наличие супруга — вовсе не главное условие для оформления «Семейной ипотеки».

Хотя в оптимальных условиях дополнительное «плечо» при получении займа на квартиру, действительно, не помешает. Самая распространенная схема — когда созаемщиками по кредиту выступают муж и жена. Впрочем, в последнее время компаньонами по всем ипотечным программам часто становятся родители, взрослые дети, братья и сестры. Подробнее о том, кто может быть созаемщиком по ипотеке и зачем они нужны, можно узнать здесь.

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ПОКУПАТЕЛИ — СЕВЕРЯНЕ И МОСКВИЧИ

Перебраться жить в Петербург, традиционно, мечтают не только жители Ленинградской области. В Северную столицу едут из Мурманской, Архангельской, Вологодской областей. Чуть реже — из Красноярского края и Тюмени.

А еще наш город популярен у жителей столицы: по статистике, в 2022 году спрос на жилье в Петербурге среди москвичей вырос с 4 до 6%. Из Москвы к нам едут за более спокойной и размеренной жизнью, а также ради низких (по сравнению с Москвой) цен на жилье. Многие покупают квартиры в ипотеку Петербурге, продолжая работать в Москве — так проще выплачивать кредит. Кстати, прочитать, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку, можно в журнале Домклик — там просчитали и это.

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НЕБОЛЬШАЯ, НО СВОЯ

Что именно покупают петербуржцы? Традиционно — однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры, выбирая при этом бюджетные варианты.

В среднем квадратный метр в новостройках Санкт-Петербурга стоит 203 тысячи рублей, бюджетные варианты продаются от 90 до 140 тысяч рублей за «квадрат». Стандартную 45-метровую квартиру в таких комплексах можно купить по выгодной цене — от 4 до 6 млн рублей. Многие бюджетные новостройки Санкт-Петербурга находятся за Кольцевой автомобильной дорогой. Они встречаются в городах Зеленогорск и Сестрорецк, а также в посёлках Шушары и Парголово.

Выбрать свою будущую квартиру можно с помощью сервиса Домклик.

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