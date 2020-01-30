«Это унизительно»: Алиса Казьмина рассказала о желании Аршавина и его матери выбросить дочь на улицу

В Петербурге разгорается новый скандал вокруг семьи Аршавиных. Еще недавно в районных судах супруги делили деньги и обговаривали условия развода. Футболист требовал немедленно расторгнуть брак, но представители Фемиды не спешили. Ведь бывшим возлюбленным предстояло определиться с алиментами, да и с содержанием самой экс-благоверной Алисы Казьминой.

Точку в этом горячем споре суд поставил в июле 2019 года. Андрея Аршавина обязали выплачивать 1/8 своего заработка Есении. Также футболиста обязали платить и своей бывшей жене по 64 400 рублей. Эти деньги Андрей должен переводить бывшей возлюбленной до 11 февраля 2020 года. В этот день дочери исполнится три года. Видимо, на фоне приближающейся даты семья Аршавина и решила вновь напомнить о себе. Мать футболиста Татьяна прислала своей бывшей невестке "письмо счастья", в котором потребовали Алису и трех ее детей (включая свою родную внучку) срочно покинуть квартиру, которая принадлежит ей.

У Алисы дочь от АршавинаФото: Артем КИЛЬКИН

- Вы проживаете в квартире, принадлежащей мне, Аршавиной Татьяне Ивановне, - говорится в письме. - Прошу вас вместе с проживающими с вами детьми в срок до 1 марта 2020 года освободить указанную квартиру. В случае отказа я буду вынуждена обратиться в суд.

Это письмо Алиса Казьмина сначала опубликовала в своем Инстаграме. Но позже удалила его. Многие предположили, что семья Аршавиных побоялась огласки и отозвала свои требования. Например, сама Татьяна Аршавина в разговоре с "КП-Петербург" отказалась комментировать свое письмо. Алиса сохраняла молчание. Но, как оказалось, убрать пост про своего бывшего мужа ее уговорил новый возлюбленный.

Это письмо Алису уже удалила Фото: instagram.com/kazmina_alisia__mb/

- Алиса, что случилось? Вы удалили все последние фото. У Андрея проснулась совесть и он решил вас и детей не трогать? - спросили у бывшей супруги футболиста ее подписчики.

- Нет, удалил мой мужчина. Сказал, это унизительно для детей прежде всего. Мол, все увидят в этой бумаге другое, нежели, что папа и бабушка хотят выкинуть дочку на улицу.

Чуть позже в Инстаграме Алисы с ее аккаунта стали появляться комментарии, которые оставляет ее новый возлюбленный.

- Она с детьми будет жить там, где удобно и комфортно им. Не думая обо мне и не ожидая бумажек о выселении, - написал новый мужчина Казьминой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочку Аршавина не берут в садик, так как у нее нет прописки

Адвокат жены футболиста Александр Добровинский считает, что такого человека, который не дает денег на содержание ребенка, нельзя называть папой, а лишь... существом (подробности)

Андрею Аршавину закрыли выезд за границу: Футболист отказался выплачивать 350 тысяч рублей на содержание дочери

В общей сложности спортсмен задолжал двухлетней Есении почти полтора миллиона рублей (подробности)

Очевидцы: Женатый Андрей Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-клубе в Петербурге с двумя девушками

И отказался платить 3 тысячи рублей за прогулку на лошади (подробности)

«Забрал машину и требовал миллион евро»: Адвокат Алисы Аршавиной рассказал об угрозах футболиста

А младшая дочь экс-зенитовца после визита папы и его друзей начала заикаться (подробности)