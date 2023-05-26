Цена двух жизней - миллион рублей: Безработный из Ленобласти убил отца и деда, а затем объявил их в розыск

Безработного из Ленобласти подозревают в убийстве отца и дедушки. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткое семейное убийство расследуют в Ленобласти. 35-летнего безработного Михаила (имена героев изменены. – Прим.ред.) подозревают в расправе над 59-летним отцом Виталием и 87-летним дедушкой Григорием. СК допросил и задержал мужчину.

Как выяснила spb.kp.ru, семья тихо и мирно отдыхала на своем дачном участке в селе Орлино под Гатчиной. Как вдруг, 18 мая в полиции поступило сообщение об исчезновении Виталия и Григория. В соцсетях появились публикации от Михаила с ориентировкой на отца и деда. Он писал, что папа и его тесть уехали куда-то на маршрутке и не отвечают на мобильный телефон. После звонка в МВД мужчина попросил помощи в поисках у волонтеров «ЛизаАлерт». И на ходу придумывал небылицы, которые позже опроверг следователям.

Виталий (на фото справа) жил в Нарве. В Ленобласть он приехал на отдых к тестю (слева) и родным. Фото: СОЦСЕТИ

- Жена Виталия находилась в отъезде и не знала подробностей. Поэтому и полиция, и волонтеры записывали все со слов Михаила, который с ними жил в селе. По его словам, утром 18 мая отец и дед собирались ехать в больницу в соседний поселок, но у них не завелась машина. Потому они якобы ушли в сторону остановки. И больше их никто не видел, - пояснил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Волонтеры и рады были бы помочь, но из-за неизвестной точки пропажи поиск так и не стартовал. Разве что по Гатчине и ближайшим поселкам развешивали ориентировки на пенсионера и его пожилого тестя. В это время полиция вела свое расследование. И вечером 24 мая оперативники раскололи Михаила – он лгал про пропажу родственников, потому что сам их убил.

Михаил объявил в розыск деда и отца. Но через неделю его легенда дала сбой. Фото: "ЛизаАлерт"

- 18 мая подозреваемый снял с карты пенсионера чуть больше одного миллиона рублей. Чтобы никто не узнал о воровстве, он решился на убийство – несколько раз ударил по голове жертв, а их трупы отвез на границу Ленобласти и Пскова. А дальше делал вид, что ни при чем и участвует в поисках, - поделился источник редакции.

Впрочем, после пары допросов Михаил нанял себе адвоката и быстро поменял точку зрения.

- Прошел через допрос с пристрастием, есть синяки, отеки. Так что еще ничего не ясно. Доказательств явных нам не предоставили, - рассказал spb.kp.ru один из родственников Михаила, который общался с его юристом.

Скепсис семьи понятен – окружение Михаила отзывается о нем как о настоящем тихоне. Не курит, не пьет, жену не бьет. Досуг проводит стандартно – играет в компьютер, работает за ним же.

Последний год мужчина нигде не работал официально. Фото: СОЦСЕТИ

- Он реально очень спокойный человек. Жил на две страны, бывал и в Петербурге, и в Нарве. Долгов не было. Последний год стал волонтером и отвозил гуманитарную помощь на Донбасс. Официально нигде не работал, - рассказал редакции друг задержанного.

Мать Михаила и его братья не смогли прокомментировать spb.kp.ru новости об убийстве их родных.

- Мама в истерике, она не может общаться, - закончил короткий разговор брат подозреваемого в убийстве.

Добавим, если вину мужчины в двойном убийстве докажут, то ему грозит пожизненный срок в колонии.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

- В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следствие будет просить заключить мужчину в СИЗО. Расследование продолжается, по делу назначены судебные экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему отец в Ленобласти зарезал двухлетнего сына: Подробности чудовищного поступка

В Ленобласти отец зарезал сына во время прогулки, узнав об измене жены (подробности)

Переоделся, а потом вернулся на место убийства: полиция рассказала подробности нападения на отца и сына на остановке в Петербурге

30-летний петербуржец оказался подозреваемым в смертельном нападении на отца и сына на автобусной остановке (подробности, видео)

В Ленобласти сын убил и расчленил свою мать, закопав ее останки возле кладбища

Сейчас следователи отыскали останки погибшей (подробности)