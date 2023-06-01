Журналист Роман Попков* объявлен в розыск из-за подозрений в организации теракта в Петербурге, где погиб Владлен Татарский

Журналиста ищут после теракта в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

После взрыва в петербургском кафе, Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналиста Романа Попкова*. Его подозревают в организации теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Сам журналист из России сейчас живет в Киеве.

- Попков Роман Андреевич* разыскивается по статье УК РФ, - говорится в базе. Статью, по которой начался розыск, не уточнили.

- Попков*, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой* в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта, - рассказали в пресс-службе СК России.

Напомним, ранее ФСБ установила соучастника теракта. Сотрудники ищут гражданина Украины Юрия Денисова. По версии следствия, именно он через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, которая в итоге взорвалась во время встречи с военкором. Сразу после случившегося, Денисов уехал из России через Армению в Турцию.

Теракт в Петербурге произошел 2 апреля. В этот день в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. Трепова* представилась Настей и подарила ему золотой бюст, в нем находилась взрывчатка. Террористку арестовали, она находится в СИЗО в Москве.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов в России

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