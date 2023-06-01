В полиции рассказали, когда на Дворцовую площадь вернутся лошади и кареты

На Дворцовой площади все еще в силе запрет на кареты и лошади. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Карету мне, карету!» - герой «Горе от ума» Чацкий так и кричал бы в пустоту и не дождался бы повозки, будь он сейчас на Дворцовой площади в Петербурге. Как выяснила spb.kp.ru, в городе уже шестой месяц к ряду действует запрет полиции на допуск гужевого транспорта в сердце Северной столицы. Раньше прокатная фирма легально использовала площадь в качестве парковки. Это привлекало море клиентов.

Но Петербург лишился достопримечательности с копытами совершенно случайно – в минувший Новый год пьяный мужчина попытался оседлать одну из лошадей, из-за чего животные бросились врассыпную. Тогда от испугавшихся жеребцов пострадала семья – отец и двое детей. Лошади кинулись в толпу и чуть не затоптали их. По факту инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В крови у одной из возниц тогда нашли алкоголь, хотя в прокатной фирме клялись, что женщина не была пьяной на момент начала конфликта.

Прокатная фирма жаловалась, что теряла убытки из-за запрета поездок и остановок на Дворцовой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Запрет на нахождении гужевого транспорта на Дворцовой площади действует на время расследования уголовного дела, в рамках которого выясняются причины произошедшего конфликта. В данный момент дело находится на рассмотрении в Следственном комитете, - уточнили spb.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К слову, пьяного наездника лошадей, который напугал лошадей в новогодние праздники, летом будут судить по статье о хулиганских действиях, угрожающих эксплуатации транспорта. В худшем случае мужчине грозит до двух лет колонии. Тем временем Дворцовая площадь может остаться без лошадей на время всего летнего туристического сезона. Сейчас у Эрмитажа развлекают прохожих разве что уличные артисты да художники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лошадей и кареты перестали пускать на Дворцовую площадь в Петербурге из-за ЧП с пострадавшими детьми

2 января карета влетела в толпу людей (подробности, видео)

Полиция объяснила причину, по которой лошадей и кареты перестали пускать на Дворцовую площадь Петербурга

Лошадей и кареты запретили пускать на Дворцовую площадь из-за уголовного дела (подробности)

Появилось видео, как испуганная лошадь бросилась в толпу людей на Дворцовой площади

На кадрах видно, как животное пытается оседлать один из прохожих (подробности)