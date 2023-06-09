Суд отказал уволенной со скандалом экс-директору Ленинградского зоопарка Ирине Скибе в выплате миллиона рублей компенсации

Ирину Скибу уволили в декабре 2022 года. Фото: Ленинградский зоопарк

Бывший директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба обращалась в суд, чтобы вернуться на свою должность и получить компенсацию морального вреда. Она требовала выплатить ей 1 миллион 316 тысяч рублей за то, что эти полгода не могла работать. Экс-директор была безработной с декабря по июнь. Также она просила 100 тысяч рублей за моральный вред.

- Прокурор просил на один день сместить дату увольнения, и все-таки выплатить компенсацию морального вреда, но в разумном размере, - сообщает корреспондент spb.kp.ru с зала судебного заседания.

Ответчиком в суде выступал комитет по культуре. Представители ведомства просили отказать Скибе. Женщину уволили по нейтральным причинам, не связанным с нарушениями на работе. По словам сотрудников комитета, экс-директор специально оформляла больничные, чтобы отсрочить увольнение.

При увольнении она получила три оклада – 970 тысяч рублей. В тот момент Ирина Скиба не возражала и спокойно восприняла свой уход.

В итоге суд принял решение отказать Ирине Скибе.

Напомним, бывшего директора Ленинградского зоопарка обвиняли в гибели животных, опытах над ними. Питомцы жили в ужасных условиях, в неправильных клетках или разрушенных вольерах. Была информация, что в учреждении располагается майнинговая ферма. Но Ирина Скиба все это отрицала и оправдывалась.

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