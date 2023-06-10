«Вытаскивал детей и стариков»: Зритель цирка в Петербурге, где рухнула трибуна с людьми, рассказал о спасении людей

Специалисты разгребают завалы на месте происшествия. Фото: Скриншот из видео

Вечером 10 июня в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области прямо во время циркового представления рухнули трибуны со зрителями. Региональный СК сообщил, что после происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. «Комсомолка» пообщалась со свидетелями обрушения.

ПАДАЛИ ЦЕПНОЙ ВОЛНОЙ

- Я находился в середине сектора, который упал. Я почувствовал, что сидение влево отклонилось. Я подумал, что я как-то на скамейку надавил, и она упала, а потом все резко рухнула вниз. Я упал из-за того, что люди, сидящие впереди, тоже попадали назад. По цепной волне люди все начали падать. Те, кто сидел на шестом, крайнем ряду, упали уже за край сцены. Я обернулся и начал людям помогать вставать. Они лежали на земле. Кто-то головой ударился, но серьезных травм не было. Только у одной девочки была синяя и опухшая нога. Еще сильно пострадал дедушка с тростью. Как я понял, ему сильно передавило колени. Хоть я и помогал ему вставать, но стоять на ногах он не мог. Он явно получил ушибы. Было много криков детей, родители начали убегать. Мне лавка надавила немного на ногу в районе ступни, немного содралась кожа, - рассказал пострадавший Максим Кочмарев.

Во время случившегося выступала артистка с енотом. Фото: предоставлено "КП"

По словам мужчины, администрация цирка на колесах сразу сделала запасной выход, чтоб не было давки.

- Ничего страшного не произошло. Очевидно, что были нарушены правила безопасности, но вину будут устанавливать другие органы. Моя семья требовать моральный ущерб не собирается.

Дети громко плакали, очевидцы помогали им выбраться из завалов. Фото: предоставлено "КП"

ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА СЛОМАННЫЕ НОГИ

Зрители, успевшие посмотреть только обрушение трибун, активно пытаются вернуть деньги за билет.

Екатерина Воронцова, пришедшая в цирк вместе с дочкой, переживает, что деньги не вернут.

- Сразу возникла большая очередь за возвратом билетов. Никто из сотрудников цирка не вышел и не извинился, ничего не прокомментировал и не сказал. На официальной странице в социальной сети люди спрашивают про возврат денег, делятся переживаниями, а администрация выкладывает анонс завтрашнего представления. «Приглашаем вас завтра в цирк!» вместо «Извините!». Люди, которые покупали билеты за наличные, получили деньги сразу. Я покупала онлайн, на сайте было написано, что билеты возврату не подлежат.

После обвала началась всеобщая паника. Фото: предоставлено "КП"

По расчетам «Комсомолки», средняя цена билета составила 1500 рублей за человека. Зрители приходили на представления семьями.

ВМЕСТО ИЗВИНЕНИЙ

На официальной странице цирка администрация удаляет посты и комментарии пострадавших, публикуя приглашения на завтрашнее шоу. Общаться с «Комсомольской правдой» авторы шоу с переломанными ногами отказались, ссылаясь за сильную занятость.

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