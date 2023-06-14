«Знал, что беременна от него»: Любовник, зарезавший директора детского центра Всеволожска на глазах ее сына, получил 8,5 года колонии

Суд дал 8,5 лет колонии любовнику владелицы детского центра, убитой на глазах у маленького сына. Фото: СОЦСЕТИ

Конец жестокой любовной драмы, прогремевшей в мае 2022 года, наступил в городе Всеволожск в Ленобласти. Суд отправил на 8,5 лет в колонию 32-летнего детского аниматора Ивана Павлова (имена героев истории изменены. – Прим.ред.), который зарезал свою беременную начальницу Анну Дольскую прямо на рабочем месте на глазах у ее 11-летнего сына. Редакция spb.kp.ru освежила в памяти детали отношений пары и узнала новые обстоятельства страшной гибели 35-летней владелицы детского центра.

«Убью тебя на глазах у сына»

Анна встречалась с подчиненным, несмотря на замужество. У нее не ладилась жизнь с супругом. Друзья рассказывали spb.kp.ru, что мужчина ей якобы изменял. А любовник одаривал ее и вниманием, и заботой, и подарками в самые тяжелые периоды. Правда, первые месяцы отношений он скрывал от красавицы, что судим за хулиганство и угрозу убийством.

Коллеги по работе знали об отношениях пары. Первое время начальница действительно выглядела счастливой, пока любовник не начал ее бить. Фото: СОЦСЕТИ

- По словам Вани, он нашел себя и хотел поменять свою жизнь. Забыть хулиганистое прошлое. Планировал сделать предложение Ане. У них шел в гору бизнес по организации праздников. Они вместе наряжались в костюмы, проводили праздники, - вспоминает одна из коллег пары.

Когда тайное стало явным, Иван и муж Анны пару месяцев конфликтовали и угрожали друг другу. Женщину не устроило такое положение дел. Она на время разорвала отношения с Иваном, но тот силой хотел вернуть ее – бил, оскорблял и караулил у работы и дома. Анна писала заявление в полицию и всерьез опасалась за свою жизнь.

- В какой-то момент Иван поставил ей условие: «Если ты не будешь моей, то не будешь ничьей. И я убью тебя на глазах у твоего сына». Звучит дико, но в то время он активно принимал наркотики, поэтому от него можно было ожидать все, что угодно. К сожалению, Ане никто не помог. Хотя собутыльник Ивана знали о его планах напасть на нее, - вздыхает близкая подруга убитой предпринимательницы.

Иван стал детским аниматором, не сказав о своих судимостях. Фото: СОЦСЕТИ

«Отец настаивал на пожизненном»

В итоге случилось так, как и говорил убийца. В полдень воскресенья, 29 мая, разгневанный любовник пришел на работу к женщине. За 15 минут до начала детского праздника, когда гости потихоньку собирались на улице, мужчина больше десяти раз ударил Анну ножом. Она чудом вырвалась. Вместе с сыном женщина убежала в соседский компьютерный клуб. Истекая кровью, Анна попросила вызвать ей скорую, пока на происходящее с ужасом смотрел ее рыдающий сын. Иван же подался в бега, но вскоре его задержали и арестовали. Следствие выяснило, что в момент преступления он был под наркотиками.

- Мужчину приговорили к 8,5 годам исправительной колонии строго режима. Кроме этого он должен выплатить компенсацию морального вреда родственникам убитой женщины – в размере 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Всеволожского райсуда.

Убийца посвящал Анне любовные публикации в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

По словам родственников Анны, они в шоке от мягкости приговора.

- Отец Ани добивался, чтобы убийцу посадили на пожизненное. Даже все родные Ивана отреклись от него. На похоронах Ани был его родной брат. Он извинился за него и сказал, что тот обязан получить по заслугам. Но 8 лет колонии? Это очень мало, - возмущается подруга Анны. – Ведь он, по сути, убил своего ребенка. Да, Аня забеременела именно от него. Была на первом месяце. Пол они не узнавали.

Уже год в злополучном подвале нет детского центра. Он закрылся сразу же после смерти Анны, а жители обходят это место, вспоминая о трагедии. Сыну убитой женщины сейчас 12 лет. Он с трудом пережил трагедию, произошедшую прямо у нее на глазах.

- В тот день он помогал маме подготовиться к празднику. После убийства Ани мальчика срочно отвезли к бабушке. Первое время ему говорили, что мама в больнице. Конечно, теперь он все знает. Отец Ани упомянул на похоронах, что внука пришлось записать к психологу. Теперь он живет у папы и у бабушки с дедушкой, - подытожила близкая подруга предпринимательницы.

Пока неизвестно, будут ли родные Анны обжаловать решение суда.

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