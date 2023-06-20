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Общество20 июня 2023 10:35

Пушист и опасен: Как в Петербурге борются с летучим и горючим тополиным пухом

Комблаг Петербурга не стал вводить особый порядок уборки тополиного пуха, несмотря на массовые пожары
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Терпеть пушение тополей Петербургу придется до первой июльской недели.

Терпеть пушение тополей Петербургу придется до первой июльской недели.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Июнь – второй январь в году. Вокруг белым-бело от сугробов тополиного пуха на газонах и асфальте, пух залетает в окна и нервирует чихающих аллергиков. «Пушистый» сезон наступает в Петербурге, как и по всей России, в начале июня и длится примерно до первой недели июля. Такое только перетерпеть – пока тополя не отцветут, «снегопад» не закончится.

Увы, тополиный пух – не только переносчик аллергенов и незваный гость в квартирах, но и опасный вредитель в неаккуратных руках. Только за последние несколько дней в Петербурге спасатели тушили девять возгораний в местах скопления пуха. В одном из случаев огонь даже перекинулся на автомобиль. Вероятнее всего, в каждом из этих инцидентов пух поджигали ради забавы.

Несмотря на обилие таких весомых минусов, бороться с тополиным пухом в Петербурге не торопятся. В комитете по благоустройству заявили, что отдельного регламента по уборке пуха у них нет – достаточно ежедневной влажной уборки.

- Во время чистки проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек пух поглощается пылесосами, смывается поливомоечными машинами, убирается с лотковой зоны вместе со сметом, - рассказали в ведомстве и заверили, что пух сметается с асфальта по графику. Если «сугробы» лежат где-нибудь на тротуаре, значит тополя щедро напылили уже после уборки.

Особых регламентов по уборке пуха у городских коммунальщиков нет - заверяют, что ежедневной обычной уборки достаточно.

Особых регламентов по уборке пуха у городских коммунальщиков нет - заверяют, что ежедневной обычной уборки достаточно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом избавляться от тополей в комблаге не хотят: деревья высаживали после войны, чтобы быстро восстановить зеленый покров Петербурга. Неприхотливые, густо растущие, выделяющие много кислорода, тополя служат одним из идеальных сортов для города. А их пух, к слову, осаждает на землю пыль и копоть.

- Тополя уходят естественных путем, а при компенсационных посадках используются деревья других пород, в основном липы, клены, рябины, яблони, - уточнили в комитете.

Новые тополя действительно сажают редко: в 2023 году доля пушащих деревьев составила меньше одного процента от всех древесных «новичков».

ГОВОРИТ МЧС

Спасатели напомнили, что пух очень легко загорается и так же быстро распространяется. Если рядом с автомобилем или домом по несчастью окажутся залежи пуха, который подожгли – их судьба будет максимально печальной. Столь же мощно могут гореть от воспламенившегося пуха леса. МЧС призвало быть предельно аккуратными с тополиной «ватой»:

- Выкидывайте окурки исключительно в урны, - призвали в ведомстве. – Пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха. Проведите своевременную уборку территории от пуха, пролейте скопления пуха водой.

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