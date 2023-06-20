Пушист и опасен: Как в Петербурге борются с летучим и горючим тополиным пухом

Терпеть пушение тополей Петербургу придется до первой июльской недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Июнь – второй январь в году. Вокруг белым-бело от сугробов тополиного пуха на газонах и асфальте, пух залетает в окна и нервирует чихающих аллергиков. «Пушистый» сезон наступает в Петербурге, как и по всей России, в начале июня и длится примерно до первой недели июля. Такое только перетерпеть – пока тополя не отцветут, «снегопад» не закончится.

Увы, тополиный пух – не только переносчик аллергенов и незваный гость в квартирах, но и опасный вредитель в неаккуратных руках. Только за последние несколько дней в Петербурге спасатели тушили девять возгораний в местах скопления пуха. В одном из случаев огонь даже перекинулся на автомобиль. Вероятнее всего, в каждом из этих инцидентов пух поджигали ради забавы.

Несмотря на обилие таких весомых минусов, бороться с тополиным пухом в Петербурге не торопятся. В комитете по благоустройству заявили, что отдельного регламента по уборке пуха у них нет – достаточно ежедневной влажной уборки.

- Во время чистки проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек пух поглощается пылесосами, смывается поливомоечными машинами, убирается с лотковой зоны вместе со сметом, - рассказали в ведомстве и заверили, что пух сметается с асфальта по графику. Если «сугробы» лежат где-нибудь на тротуаре, значит тополя щедро напылили уже после уборки.

Особых регламентов по уборке пуха у городских коммунальщиков нет - заверяют, что ежедневной обычной уборки достаточно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом избавляться от тополей в комблаге не хотят: деревья высаживали после войны, чтобы быстро восстановить зеленый покров Петербурга. Неприхотливые, густо растущие, выделяющие много кислорода, тополя служат одним из идеальных сортов для города. А их пух, к слову, осаждает на землю пыль и копоть.

- Тополя уходят естественных путем, а при компенсационных посадках используются деревья других пород, в основном липы, клены, рябины, яблони, - уточнили в комитете.

Новые тополя действительно сажают редко: в 2023 году доля пушащих деревьев составила меньше одного процента от всех древесных «новичков».

ГОВОРИТ МЧС

Спасатели напомнили, что пух очень легко загорается и так же быстро распространяется. Если рядом с автомобилем или домом по несчастью окажутся залежи пуха, который подожгли – их судьба будет максимально печальной. Столь же мощно могут гореть от воспламенившегося пуха леса. МЧС призвало быть предельно аккуратными с тополиной «ватой»:

- Выкидывайте окурки исключительно в урны, - призвали в ведомстве. – Пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха. Проведите своевременную уборку территории от пуха, пролейте скопления пуха водой.