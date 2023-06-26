Откуда взялись огромные суммы в новых единых квитанциях в Петербурге

Суммы в единых квитанциях неприятно удивили жителей Калининского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квитанции ЖКХ снова стали причиной для негодования жителей Петербурга. Устрашающе большие суммы за июнь получили обитатели Калининского района – они первыми в городе перешли на единую квитанцию вместо белой и розовой. Запуск квитанции, собравшей все коммунальные услуги на один листок, готовили еще в январе и припасли на межотопительный период. Чтобы цены ошибок были меньше. Однако запуск единого документа прошел не так уж гладко – в свежих квитках обнаружились суммы на 3-6 тысяч рублей больше привычной.

- У нас пришла на 12000, раньше платили 4-5 тыс за квартиру и 1000 примерно за свет, это в сумме 6000 , но откуда 12000 у них взялось, вообще не понимаю. Долгов тоже нет, все оплачено, - возмущается жительница Калининского Елена Примакова.

- У меня квитанция без долгов. Оплатила счет розовой квитанции 5 июня, а новая квитанция уже была сформирована, и моя оплата уже не вошла. Огромная сумма стоит в новой графе Жилкомсервиса 9000р, словно это зарплатная ведомость, - недоумевает петербурженка Елена Петрова.

За июнь горожане получили на 3-6 тысяч рублей больше обычного. Фото: соцсети

Жильцы начали выстраиваться в телефонную очередь в «ЕИРЦ» и изучать квитанции. По словам еще одной Елены, дозвонившейся до центра, в едином квитке намешали суммы за разные месяцы – часть услуг за апрель, часть за май. Женщина решила дождаться следующего квитка. А петербурженка по имени Марина заметила, что в едином листке не учли уже оплаченные в мае электроэнергию и взнос за капремонт – в квитанцию они вошли дважды.

- Я буду пока оплачивать только то, что начислено, а не то, что выставлено к оплате. Думаю, что за несколько месяцев всё устаканится, ВЦКП со своих счетов переведет все полученные от меня суммы, и начисленное будет совпадать с тем, что предлагается оплатить в единой квитанции, - рассудила жительница Калининского Виктория.

ВСЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В Едином информационном расчетном центре Петербурга («ЕИРЦ СПб») заверяют, что Калининский район перешел на единую платежку в штатном режиме. Но подтверждают, что вопросы со стороны горожан по поводу полученных сумм есть.

- К нам регулярно обращаются потребители с вопросами начислений, однако каждый случай индивидуален – у кого-то, действительно, есть задолженность, а у кого-то поздняя оплата предыдущего счета и др. Каждое обращение индивидуально, - заявили «Комсомолке» в «ЕИРЦ».

Центр призывает петербуржцев обращаться с вопросами в один из 68 центров обслуживания, заполнять форму обратной связи на сайте «ЕИРЦ», записаться на очную консультацию или заказывать обратный звонок на сайте.

Жильцы рассчитывают на то, что в следующем месяце, после перехода на единый квиток, суммы будут начисляться правильно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для потребителей, которые боятся ошибиться с датой оплаты счетов и нарваться на должок и пени, в «ЕИРЦ» напоминают: оплачивать услуги ЖКХ нужно до 20 числа каждого месяца. Но для горожан работает еще и клиентское расщепление.

- При оплате можно выбрать услуги, которые потребитель хочет оплатить сейчас, а остальную потом. Это удобно, если люди привыкли платить в аванс и в зарплату, например. Для этого необходимо снять галочки при онлайн-оплате или сказать оператору, какую часть услуг потребитель желает оплатить, - объяснили в Едином центре.

Кстати, следующим на единые квитанции перейдет Фрунзенский район с 1 июля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти напоминают петербуржцам об изменениях, которые грядут с 1 июля – повысится плата за содержание жилья на 8,5%. Такое решение комитет по тарифам принял еще в декабре прошлого года. Хвататься за сердце и кошельки нужно не всем – только нанимателям государственного жилья и собственникам помещений в многоквартирном доме (МКД), которые не установили размер платы на общем собрании.

- По общему правилу жильцы вместе со своей УК или ТСЖ устанавливают на общем собрании размер платы на будущий год, который они считают приемлемым и обоснованным для содержания дома. Содержание квартиры с наиболее характерной для города степенью благоустройства увеличится на 63,32 рубля и составит 808,60 рублей на человека в месяц. И это без учета платежа за общедомовые нужды, - напомнили в комитете.

Содержание жилья для нескольких категорий жильцов станет дороже на 8,5%. Фото: Ольга ЖУК

Без собрания жильцов управляйка будет опираться на базовые тарифы по содержанию жилья. В содержание жилья входят услуги УК или ТСЖ по управлению домом, обслуживание и содержание дома, текущий ремонт общего имущества, расходы электроэнергии, горячей и холодной воды на общие нужды. Уборка на лестничных клетках и на участке у дома, технадзор за лифтами и инженерными коммуникациями, устранение поломок и прорывов – все это тоже про содержание жилья.

Индексировать тарифы на горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление, электричество, вывоз мусора с 1 июля не будут. Ближайшие изменения по этой части квитанции ждут петербуржцев только летом 2024 года.

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