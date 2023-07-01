«Это было естественное желание 23-летнего мальчика»: Актер Борис Смолкин впервые прокомментировал переход сына в сборную Грузии

Актер Борис Смолкин заявил о смене спортивного гражданства сына-фигуриста. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На открывшемся сегодня, 1 июля, VK FESTe гости и жители Петербурга смогли увидеть множество звезд и артистов. Особый ажиотаж у журналистов вызвало появление советского и российского актера, который известен всем поколениям по сериалу «Моя прекрасная няня», Бориса Смолкина. Не так давно его сын-фигурист Глеб вместе с дочерью знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе Дианой Девис перешел в сборную Грузии. Выступать танцующий дуэт начнет с сезона 2023/2024 года. Отец спортсмена впервые прокомментировал смену сыном команды.

– Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США. Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное, – подчеркнул актер в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

Напомним, что ранее Актер Борис Смолкин назвал слухами новости о переходе сына-фигуриста и дочери Тутберидзе в сборную Израиля. Кроме того, в СМИ появились заявления о том, что вскоре Смолкина-младшего заберут в американскую команду. Но и эти слухи опроверг его отец.

Но вот о сборной южной страны речи не шло. Сами спортсмены опубликовали в своих социальных сетях некоторое время назад посты, где радостно сообщили о переходе в другую сборную. Теперь фигуристы выступают за Грузию.