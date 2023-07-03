Запутавшаяся в платье Zivert, Элджей и Feduk на одной сцене, Ивлеева, отнявшая микрофон у «Иванушек»: Сюрпризы второго дня VK Fest

Артистам пришлось выступать в жестких условиях - под проливным дождем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ни дождь, ни ветер не смогли отменить фестиваль VK Fest. На два дня парк 300-летия превратился в Мекку современных исполнителей. Open air проходил 1 и 2 июля и собрал тысячи зрителей.

Рассказываем и показываем, чем удивил второй день фестиваля.

ФЕстиваль проходит который год в парке 300-летия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКУРС МОКРЫХ МАЕЧЕК И ОЗОНОВЫЕ ОБЛАКА

Второй день подряд организаторам мероприятия пришлось спасать дорогущую аппаратуру. Ливень зарядил как по расписанию – ровно в тот момент, когда был назначен старт фестиваля. Но гостям было не сложно ждать любимых артистов – тем более все уже научены первым днем и взяли с собой зонты.

Но все-таки Федуку, который открывал «фест», удалось ворваться в объятия своих фанатов. Начал он, конечно, вовсе не с самого подходящего под обстановку хита. «Хлопья летят наверх» - пел рэпер. Эх, а надо было про капли петь. Может и распогодилось бы.

Элджей спрятал глаза под очками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот это неожиданность - Feduk и Элджей на одной сцене «ВК феста». Их совместный трек «Розовое вино» несколько лет назад раскачивал танцполы, пока исполнители не поругались в пух и прах. Вдвоем музыканты больше не выступали. Но в этот раз вышли на сцену по очереди. Тянули ли жребий, кто будет петь раньше, неизвестно.

Эпатажный Элджей спрятал свои глаза под очками. За кулисами в это время плясала его бывшая супруга Анастасия Ивлеева - она ведущая фестиваля.

И для зрителей дождь тоже не помеха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну рэперы умеют удивлять, главное - не подрались, и уже хорошо. Но «Розовое вино» все-таки исполнил Элджей. Артист захотел накрыть озоновыми облаками зрителей, которые стояли рядом – белый дым повалил из бочек под сценой. Счастливые фанаты выглядели словно «ежики в тумане», но были довольны.

Фанатки Вани Дмитриенко поддерживали кумира из первых рядов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСПОЛНЕННАЯ МЕЧТА ИВЛЕЕВОЙ

Zivert вернулась в «большой спорт» спустя несколько месяцев перерыва. Певица улетала на Бали, чтобы взять паузу в музыке, но мощно ворвалась на сцену фестиваля. В прошлом году артистка уже пела свои хиты на VK Fest, но Zivert призналась, что разревелась от обиды после выступления.

- После выступления я рыдала в гримерке. Мои музыканты стояли далеко от меня и организаторы не предупредили об этом. Я люблю, когда мы рядом. В этом году мы заранее узнали площадку и надеюсь, что в этот раз будут только слезы радости, - сказала она.

Zivert запуталась в платье во время выступления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не знаем, как себя чувствовала звезда после выступления, но выход на сцену ей едва не испортила погода. С первых аккордов усилился ливень и Zivert промокла до нитки. Но петь не прекратила. Хотя артистка разволновалась и немного запуталась в своем платье.

Еще одно долгожданное выступление группы «Иванушки». Казалось бы, кумиры 90-х и на молодежном фестивале? А как вам такое? Свое выступление звезды начали не со своих песен, а с хита «Девчонка» Евгения Белоусова. Хором подпевал весь зал.

"Иванушки" исполнили свои старые хиты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но свои нетленки тоже исполнили. Под «Тополиный пух» не смогла сдержаться даже ведущая Анастасия Ивлеева, которая бросилась в пляс, а позже и вовсе исполнила песню вместе с «Иванушками».

- Я о таком даже мечтать не могла. Что я буду петь с легендами в своем родном городе, - призналась блогерша.

Настя Ивлеева пустилась в пляс вместе с "Иванушами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМЕТА ВМЕСТО САЛЮТА

Хедлайнер второго дня Joni. В прошлом году артист впервые выступал на фестивале, а теперь - одна из главных приглашенных звезд. Артист тоже впечатлил гостей фестиваля декорациями на сцене. Во время песни внезапно опустилась комета, та самая, о которой и поет Joni в своем хите.

Joni стал хедлайнеров второго дня фестиваля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К сожалению, финального салюта зрители так и не дождались. Возможно, причиной стали погодные условия. Но разгоряченные от танцев зрители после окончания концерта рванули в сторону метро «Беговая».

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