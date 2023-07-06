Мощный пожар на улице Салова в Петербурге ликвидировали спустя восемь часов

Открытое горение удалось ликвидировать. Фото: t.me/mchspetersburg

Пожарные Петербурга победили в жестокой схватке с разъяренной стихией на улице Салова. Так, к девяти часам вечера специалисты смогли устранить открытое горение на складе покрышек. Но на момент публикации продолжается тление в завалах. Площадь угольков, оставшихся от горы резины, составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, – рассказали спасатели.

Напомним, как развивался один из мощнейших пожаров в городе на Неве за последние несколько дней. Очевидцы сообщили о быстро распространяющейся стихие около часа дня, 5 июля. На фото и видео с места происшествия видно, что черные клубы дыма заволокли практически беспросветно небо над Фрунзенским районом. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что загорелся склад с шинами. И горячие языки пламени уже заняли площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.

Пожар тушили восемь часов. Фото: t.me/mchspetersburg

Через час пожару присвоили повышенный дополнительный номер, причем сразу второй. Спустя чуть более 60-ти минут распространение огня удалось остановить, а сам пожар локализовать. Для тушения пожара подключили специальный вертолет и поезд. Когда стойкий запах резины упорно не хотел выметаться с улицы, на место приехали специалисты-лаборанты. Они отобрали пробы атмосферного воздуха. Спустя времени эксперты сообщили, что никакой опасности для местных жителей нет.