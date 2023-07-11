«Потратил полмиллиона из ее сбережений»: Парень, месяц прятавший тело убитой возлюбленной в бочке на балконе, переписывался с матерью от ее имени

Девушка никому не рассказывала о проблемах в отношениях ФОТО: соцсети

- Я испугался, что она узнает, что я ходил ей изменять, - уверяет на допросах в следственном комитете 23-летний Александр, который жестоко расправился со своей девушкой и месяц прятал ее тело на балконе в хозяйственной бочке.

Пара жила в Великом Новгороде. Сама 23-летняя красавица Виктория отучилась на художника и работала дизайнером. Когда Вика перестала выходить на связь с друзьями и родными, они особо не удивились – девушка часто была занята проектами и сидела дома. Только спустя месяц ее мама забила тревогу и отправилась в полицию. Тогда в квартире и нашли труп. «КП-Петербург» разбиралась, что предшествовало суровой расправе над девушкой.

«ОН КАЗАЛСЯ ТИРАНОМ»

В общей сложности пара встречалась около пяти лет. Правда, с небольшим перерывом.

- Как-то агрессивно или плохо он себя никогда не вел. Первые три года отношений были тяжелыми. Она была ограничена в общении со мной и еще некоторыми друзьями. Тогда Саша казался тираном и абьюзером, который ее контролировал. Она ведь была так красива и интересна, - рассказала «КП-Петербург» подруга убитой.

Спустя эти три года пара распалась, но для Вики это оказалось тяжелым ударом. По словам друзей, девушка была морально сломана, ничем не интересовалась и даже отказывалась выходить из дома.

С будущим убийцей красавица встречалась около пяти лет ФОТО: соцсети

- Ее было тогда трудно поднять на ноги, но у меня немного выходило. Постепенно она пришла в себя, устроилась на работу и была рада, - вспоминает подруга Виктории.

После этого девушка даже встретила нового парня, начала строить отношения, но неожиданно вновь объявился Александр. Сказал, что скучает и хочет встретиться. Красавица согласилась, несмотря на уговоры друзей.

- Я боялась, что она вернется к нему, и он опять запретит нам общаться. Но она все-таки вернулась, но успокоила меня тем, что поставила ему условие не ограничивать ее ни в чем, - рассказывает подруга.

«ЗАСЫПАЛ СОДОЙ, ЧТОБЫ НЕ ПАХЛО»

Оставшиеся два года со стороны все было просто прекрасно. Пара жила вместе, они оба без проблем виделись с друзьями. От девушки не было даже намеков, что возлюбленный к ней жесток или агрессивен. Но, как выяснилось позже, 1 июня он вышел из себя. Как установило следствие, юноша задушил возлюбленную ручкой от сумки.

- Как я понимаю, в тот день он хотел куда-то уйти. Вика захотела с ним, он отказал, и на пустом месте началась ссора. Саша распереживался, что Вика все равно пойдет за ним или не пустит гулять. Видимо, очень хотелось ему к той девочке. И случилось то, что случилось, - вздыхает подруга Виктории.

Тело девушки нащли в бочке на балконе ФОТО: соцсети

Девушка, к которой так хотел сбежать от Вики Александр, была вхожа в общую компанию, но с соперницей убитая знакома не была. Да и особо любимого не ревновала – лишь шутя. Тем не менее, роман на стороне у него закрутился. Более того, уже спустя три дня после убийства парень привел любовницу в ту самую квартиру, где спрятал труп.

- Три дня тело лежало в коридоре. Потом появился запах, и Саша купил бочку. Саму Вику он положил в пакет, а потом уже в бочку. Сверху засыпал все несколькими пачками соды, чтобы не было запаха. Бочка стояла на закрытом балконе, поэтому девушка, наверное, ничего и не заметила, - объясняет подруга Виктории. – Он сделал все, чтобы никто ее больше не увидел. Хоронить ее будут, наверное, в закрытом гробу. Я бы хотела Вику еще раз увидеть, но ведь прошел целый месяц после смерти.

ПИСАЛ МАМЕ ОТ ИМЕНИ УБИТОЙ ДОЧЕРИ

Некоторым друзьям пропажу девушки Александр объяснил довольно просто. Сказал, что она его просто бросила. Для большей убедительности в соцсетях с ее страницы он переписывался с матерью убитой.

Убийца переписывался с матерью Виктории от ее имени ФОТО: соцсети

- Я его любила как собственного ребенка. И очень ему верила. Он со мной вел переписку от имени Вики месяц после убийства. А Викуся мой первый и очень любимый ребенок. Моя труженица, мой ангелочек, - поделилась с «КП-Петербург» мама Виктории.

И пока все верили словам Александра, он начал распродавать технику девушки и тратить ее же сбережения.

- Вика на путешествие откладывала 500 тысяч. Он все потратил и начал оборудование продавать. Успел продать ее монитор, когда она была уже мертва – это еще тысяч двадцать, - вздыхает подруга. – Деньги давал друзьям, просил их приехать после их якобы расставания. Наша знакомая даже собиралась поехать, но потом планы поменялись. Мне он не говорил, что они расстались. Знал, что я бы сразу начала писать и звонить ей. 23 июля я звала их гулять, он сказал, что Вике плохо, у нее ротавирус. В тот момент она была уже мертва.

Теперь юноше грозит до 15 лет тюрьмы ФОТО: соцсети

Сейчас Александр арестован. Свою вину он полностью признал. Дело возбуждено по статье «Убийство». Юноше грозит до 15 лет тюрьмы.

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