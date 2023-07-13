Актера Ивана Краско прооперировали после срочной госпитализации в Петербурге

Актера Ивана Краско прооперировали в петербургской больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 13 июля 92-летнего актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в медицинский центр имени Алмазова в Петербурге. Народный артист РФ почувствовал себя плохо, как только проснулся. У него перестали двигаться левая рука и левая нога, а также была бессвязная речь. Пожилой мужчина смог позвать на помощь младшего сына, а тот вызвал отцу скорую помощь. Состояние Краско вызвало опасение у врачей, поэтому его направили в реанимацию. Как стало известно spb.kp.ru актера пришлось даже прооперировать.

- Ивана Ивановича прооперировали, только что звонила и узнавала. Но подробностей пока никаких нет. Его состояние неизвестно, - сообщила spb.kp.ru сиделка Краско.

Предварительно, ухудшение состояния актера связано с последствиями инсульта. Его Краско пережил в августе 2021 года, но так до конца и не оправился. Впоследствии он отказался от спектаклей и переехал за город. Отметим, что артист уже попадал в больницу в последние месяцы. Врачам он также жаловался на слабость и отсутствие чувствительности в руке и ноге.

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