«Связали, душили, а потом зарезали»: Семейной паре из Петербурга дали 18 лет колонии за похищение и жестокое убийство многодетного отца

Жительницу Петербурга приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство многодетного отца. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге поставили точку в громком деле об убийстве 38-летнего строителя Сергея Баландина, которое произошло в 2021 году. Женщину, расправившуюся с другом, приговорили к 12 годам колонии, а ее супруга - к шести годам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Напомним, что мужчина вышел из дома в апреле и не вернулся. Его тело нашли только в октябре в подвале одного из частных домов. Как оказалось, его похитила семейная пара Салбуковых вместе с другом Андреем Кравченко. Как говорили родные погибшего, мотивом расправы послужило то, что Баландин грозился прикрыть «наркобизнес» своих знакомых. У вдовы убитого осталось трое детей.

Суд установил, что в ночь на 23 апреля строитель поссорился со своими убийцами. В ходе конфликта Салбуков дважды ударил мужчину по голове чем-то деревянным, от чего тот потерял сознание. Затем ему связали руки скотчем и посадили в «Ауди». Похищенного увезли в Левашово, а по дороге несколько раз его ударили по щеке.

Прибыв на место, Баландина кинули в погреб. До мужчины добралась пьяная Салбукова и принялась его душить электрическим кабелем. Затем она дважды ударила строителя ножом в шею и еще раз по бедру. Однако ей этого не хватило, и уже когда Баландин умер, женщина продолжала вонзать нож в труп. Следователи насчитали восемь посмертных ранений.

Всех троих признали виновными в похищении человека, а Салбукову также еще и в убийстве. Последнюю приговорили к 12 годам в исправительной колонии общего режима. Ее супруга – к шести годам в колонии строгого режима с лишением прав на два года и 10 месяцев. А Кравченко дали семь лет в колонии строгого режима.

Отмечается, что Кравченко помимо статьи о похищении человека вменяли еще и укрывательство. Объясняется это тем, что он видел, как Салбукова убивает строителя, но не предпринял никаких мер. Более того, он помог подруге скрыть труп, спрятав его в подпол дома в деревне Коскеницы и накрыв мешками с цементом.

- По статье 316 УК РФ в отношении Кравченко суд прекратил производство по делу в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, - пояснили в суде.

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