Жил один, жаловался на сердце и переживал о карьере: Коллеги – о последних днях жизни звезды «Улиц разбитых фонарей» Виктора Мелехова

Актер Виктор Мелихов незадолго до смерти жаловался на сердце. Фото: СОЦСЕТИ

Еще один актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» скончался в Петербурге. На этот раз поклонников знаменитой франшизы огорчили трагичной новостью о смерти артиста Виктора Мелихова. Его не стало на 62-м году жизни. Тело звезды «Улиц» и «Бандитского Петербурга» обнаружили в его квартире в Петербурге во вторник, 18 июля. Коллега и друг Мелихова Марк Горонок рассказал spb.kp.ru, что виделся с ним за несколько дней до смерти.

- Я позвонил ему на прошлой неделе и пригласил в театр. Просто так. Мы пошли в нашу «Легенду» в четверг. Он говорил, что плохо себя чувствовал, да и это было заметно, но я не особо придал этому значение. Я подумал, что у него обострение после операции (ему недавно заменили тазобедренный сустав). К тому же у Вити был лишний вес. Но я думал, что все утрясется, ведь у него были запланированы съемки, — вспомнил Горонок.

По словам коллеги Мелихова, в последние годы он жил один, но от недостатка внимания не страдал. Фото: СОЦСЕТИ

По словам коллеги Мелихова, у них была запланирована деловая поездка на среду, 19 июля. Но в минувшую субботу телефон товарища стал недоступен.

- Мы общались в пятницу. У него был крайний съемочный день. Договорились созвониться в субботу и уже обо всем четко договориться. Утром он еще был в Сети, но после телефон стал вне зоны доступа. После этого Виктор не выходил на связь. Я не подумал, что что-то произошло. Думал, что он просто устал. Тем более Витя такой человек - он мог пропасть на день-два, а потом объявиться. Но когда он не взял трубку в понедельник и вторник, то я стал беспокоиться, — признался актер.

18 июля Горонок поехал к Мелихову домой. Он стучал в дверь, но никто не открыл. После этого актер позвонил общим знакомым и выяснил, что никто не может дозвониться до Виктора.

У Мелихова более 60 ролей в кино и сериалах. Фото: кадр из сериала "Высокие ставки"

- Через полтора часа я уехал. Потом общие знакомые вышли на его дочь и сестру. После этого мне сообщили, что дверь вскрыли, и Витя находится у себя дома мертвый. Судя по всему, он умер еще в субботу, — рассказал spb.kp.ru Горонок.

По его словам, точная причина смерти до сих пор не установлена. Но Горонок узнал мнение дочери Мелихова – та уверена, что все произошло из-за проблем с сердцем. Но впереди будет судебно-медицинская экспертиза. Горонок подчеркнул, что не замечал наличие у Мелихова проблем с сердцем, однако видел его подавленное состояние.

- У него не было проблем с запрещенными веществами, алкоголем. У него не было депрессии. Но было немного подавленное состояние от неудовлетворенности, невостребованности. Такое есть у каждого актера, да в целом у каждого человека. При этом Витя любил гулять. Он жил в центре Петербурга, часто ходил пешком. У него до последнего дня были женщины, они любили его, поскольку он никогда не поступал плохо и подло по отношению к другим людям. Он был очень хорошим, общительным. Жил один, но не был одинок. Как жаль, - заключил артист.

На данный момент неизвестно, когда и где состоится прощание с Мелиховым. Стоит отметить, что за свою карьеру он поучаствовал в более чем в 60 проектах. Среди них сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Морские дьяволы» и другие картины. В основном, он снимался в эпизодических ролях.

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