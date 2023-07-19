Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Виктор Мелихов. Фото: кадр из сериала «Призрак уездного театра»

Умер актер Виктор Мелихов, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Ему был 61 год. О смерти артиста сообщил в социальных сетях его коллега Марк Горонок. Однако об обстоятельствах трагедии он ничего не рассказал.

- Умер мой друг… Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов, - написал Маре Горонок на своей странице.

Виктор Мелихов родился 19 августа 1961 года. Образование получил в ЛГИТМиК в 1987 году. Первым фильмом, который вышел на экраны с его участием, стала комедия «Бакенбарды» 1990 года. В девяностых начал сниматься в криминальных лентах, в том числе «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Ментовские войны» и других. Всего в его актерской карьере насчитывается более 60 ролей.

Последней работой Мелихова стала эпизодическая роль в детективе «Аутсайдер». Ленту вышла в феврале на телеканале НТВ.

Известно, что у актера осталось две дочери. Но другой информации о его личной жизни нет.

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