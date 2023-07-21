«Даже не побежал откачивать сына»: Пьяный отец утонувшего в аквапарке под Смоленском 5-летнего мальчика привел его туда, не заплатив за вход и спасжилет

Пьяный отец оставил без присмотра пятилетнего сына, и тот утонул в аквапарке под Смоленском. Фото: vk.com/kikopark / СОЦСЕТИ

В Смоленской области трагедией закончилась поездка на водные аттракционы отца и его пятилетних сыновей-близнецов. Один из мальчиков утонул в батутном аквапарке на Вазузском водохранилище в деревне Лебедки. Соцсети тут же наполнились комментариями о том, что ребенку не выдали спасательный жилет, а первым на помощь к нему якобы бросился родитель, но было уже поздно. Spb.kp.ru выяснила, что на самом деле события развивались иначе. Теперь вопросы у следователей есть и к отцу, и владельцам аттракционов.

«Дети были сами по себе»

Аквапарк в Лебедках появился в начале июля 2023 года. И он совсем не такой, как привычные нам аквапарки. «Кико» представляет из себя комплекс надувных батутов с препятствиями разных сложностей, стоит прямо на воде. Конструкции закреплены друг с другом тросами. Рядом находится база отдыха, так что желающих понырять с горок в водохранилище всегда полно. Многие приходили туда семьями с детьми. С двумя сыновьями в тот день оказался там и 46-летний многодетный отец Владислав.

Отец мальчиков несколько лет страдает от алкоголизма, как говорят его знакомые. Фото: СОЦСЕТИ

- У Влада пятеро мальчиков. Жена умерла пару лет назад, так что он воспитывает сыновей в одиночку. Младшим близнецам по пять лет. Старший недавно выпустился из детсада. Остальные двое – взрослые, уже студенты. Но отец часто уходит в запой, поэтому иногда одежду или продукты для ребят отдают соседи или знакомые. В общем, семья неблагополучная, - рассказал spb.kp.ru источник, близкий к семье.

Вход для детей на аттракцион действительно был только в спасательных жилетах. Их выдают сразу после покупки билета. Но очевидцы трагедии утверждают, что Владислав сам пренебрег безопасностью сыновей.

Всего в семье пятеро мальчиков. Фото: vk.com/kikopark

- Друг Владислава выпил и угнал моторную лодку со своего рыболовного предприятия, где работал, предложил Владиславу и его детям покататься с ним, - - уверяет один из очевидцев на правах анонимности. - Так они причалили к берегу с аквапарком, отказались платить за вход. Они продолжили пить, а дети были предоставлены самим себе – прыгали по батутам.

Как итог, один из близнецов провалился в пространство между надутыми платформами и захлебнулся. Заметили его не сразу.

- Отец вообще не следил за ними. А сотрудники парка увидели парнишку только через пару минут. Вытащили его и отнесли на берег. Он был еще жив, но реанимировать не смогли. А скорая просто не успела – она очень долго едет до деревни. Отец был настолько пьян, что даже не побежал помогать откачивать сына. Стоял на берегу как вкопанный, - вспоминает свидетель трагедии.

Общий план аквапарка. В красный круг обведено место, куда провалился ребенок. Фото: vk.com/kikopark

«Мы работали там без договора»

Когда на место прибыли полицейские и следователи, горе-отец признался, что перебрал с алкоголем.

- Медицинская экспертиза подтвердила у него сильное алкогольное опьянение. Мужчина пил больше недели. Он не мог связать и пару слов. Вел себя равнодушно. Но, может быть, это не только из-за алкоголя, а из-за шокового состояния, - поделился с spb.kp.ru источник, близкий к следствию.

По факту трагедии возбудили уголовное дело. Но задерживать отца не стали – просто допросили. Кроме этого прокуратура и СК организовали проверку аквапарка. Оказалось, что там работали одни подростки.

- Мы работаем там неофициально, без договоров и трудовых книжек. Нам платили 1,5 тысячи рублей за смену в 10 часов. Деньги давали сразу, ежедневно. И все мы действительно несовершеннолетние, - признал один из сотрудников парка в интервью spb.kp.ru. – Но базовый инструктаж мы проходили. Но, к сожалению, без уроков оказания первой помощи пострадавшим на воде.

Предварительно, в аквапарке работали несовершеннолетние без навыков спасателей. Фото: vk.com/kikopark

Ранее аквапарк «Кико» работал и в Сорочанах в Московской области, но из-за жалобы одного из посетителей аттракционы временно закрыли. Суть жалобы при этом неизвестна. Владелец аквапарка, предприниматель Борис Пешкес отказался комментировать происшествие. Его сын, отвечающий за администрирование бизнеса, был чуть общительнее.

- Я уверен, что нашей вины в этом трагическом инциденте нет. Но я не могу вам рассказать, как все было, так как идет расследование. Мы ведем активное сотрудничество с СК, чтобы помочь им разобраться в ситуации, - сообщил редакции Валерий Пешкес.

Руководство аквапарка отказалось комментировать условия труда своих рабочих, и легально ли они занимали площадь у воды. После смерти пятилетнего мальчика аттракционы в Лебедках теперь тоже не работают. По открытым данным, выручка юрлица ООО «Космос», отвечающего за аквапарк, за 2022 год составила 1,9 миллиона рублей.

Официально

СУ СК РФ по Смоленской области

- По факту смерти ребенка возбудили дело по первой части статьи 109 УК РФ «Причинение по неосторожности». Максимальное наказание по данной статье – до двух лет лишения свободы. Кроме этого следователи дадут оценку действиям организатора водного аттракциона, который не обеспечил безопасность отдыхающих.

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