Турецкий суд оставил на свободе виновных в гибели 12-летней Алисы Адамовой из Петербурга, которую засосало в трубу бассейна отеля

СК практически завершил расследование гибели 12-летней Алисы Адамовой в бассейне турецкого отеля. Фото: СОЦСЕТИ

Три года назад Россию потрясла история гибели 12-летней Алисы Адамовой в турецком отеле в Бодруме. Днем 18 августа на глазах родителей девочку затянуло в трубу бассейна. Ее удалось вытащить спустя 12 минут, но было слишком поздно – ребенок впал в кому. Следующие 11 дней за жизнь малышки боролись врачи, однако спасти ее так и не удалось. Все это время в Турции шло расследование трагедии, и родители Алисы до последнего верили, что виновные, менеджер отеля и инженер, будут наказаны и получат реальные сроки. Но турецкая Фемида решила по-своему.

12 МИНУТ ПОД ВОДОЙ

Август 2019 года должен был стать для семьи беззаботным временем отдыха. Родители Алисы выбрали отель Sunhill, в том числе из-за мини-аквапарка и большого бассейна. Девочка любила воду и хорошо плавала. Кто же знал, что обычный бассейн может таить смертельную опасность.

Тот самый злополучный отель и бассейн, где утонула Алиса. Фото: СОЦСЕТИ

Школьница скатилась с горки, нырнула и пошла ко дну. Руку девочки засосала дренажная труба в бассейне, которая качала воду на верхний ярус горки для скольжения. Отец Алисы Андрис Лейкуцис тут же бросился к дочери на помощь, но не смог ее вытащить. Не помогли и несколько пришедших на подмогу туристов. Освободить Алису из ловушки смогли только через 12 минут вместе с оторванной трубой после остановки насоса.

Следующие 11 дней родители молились за здоровье ребенка в реанимации, давали комментарии прессе, стучались в генконсульство за помощью, общались с турецкими следователями. Сердце Алисы перестало биться 28 августа.

Алиса за несколько дней до трагедии. Фото: СОЦСЕТИ

За ее смерть пришлось отвечать 66-летнему менеджеру (по информации родителей он еще и совладелец отеля – прим.ред.) Салиму Балкану и 27-летнему инженеру-технику Акифу Аглану. Первое время обвинение предъявили даже матери девочки Наталье Адамовой, но семье удалось вразумить суд. Правда, итоговое наказание оказалось не тем, на что рассчитывали родители.

«НА ЛИЦАХ НЕ БЫЛО СОЖАЛЕНИЯ»

Балкана и Аглана признали виновными в причинении смерти по неосторожности. Первый не обеспечил безопасные условия размещения гостей, а второй вовремя не обнаружил недостатки в системе фильтрации и отсутствие решетки на трубе, из-за чего и случилась трагедия.

- Суд наказал их лишь государственным штрафом. То есть приговор, что называется, меньше меньшего, – объяснил «КП-Петербург» отец Алисы Андрис Лейкуцис. – Им назначили смехотворную сумму. Порядка 600 тысяч на двоих, если переводить в рубли. И то не разом, а в течение 10 месяцев они будут деньги выплачивать. Как маленький кредит. Максимально им грозило от 5 до 7 лет тюрьмы. Ну, не получилось так, значит, будем дальше бить финансово, подавать гражданский иск на них.

Руководство отеля извинилось и предложило помощь родителям Алисы только через несколько дней после происшествия. Фото: СОЦСЕТИ

Самое печальное, что виновные в гибели ребенка не только не признают своей вины, но и пытаются скостить себе любое наказание. Вплоть до того, чтобы суд над ними прекратили. Но апелляцию виновных тоже отклонили.

- Когда мы были на заседании до апелляции, ни один из них даже не посмотрел нам в глаза, – вспоминает мама Алисы Наталья Адамова. – Как я хочу, чтобы они жили долго, но так, чтобы их существование было мучительным и ужасным.

Дошло до того, что отец погибшей девочки чуть не вступил в драку с одним из подсудимых. Не мог слушать его оправдания – эмоции зашкаливали.

- У них на лицах было не сожаление, а скотский стыд. Я слов не нахожу. Один из них лепетал, заикаясь: «Да у меня же внучка тоже там купалась в этом бассейне!». Спасибо большое адвокатам, которые меня просто поймали после суда, а то я бы совершенно точно что-то сделал с ним, - возмущается папа Алисы.

Мама и папа ежемесячно делятся теплыми воспоминаниями об Алисе у себя в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

НОВАЯ НАДЕЖДА

Вскоре семья подаст в суд уже гражданский иск. Но отец Алисы переживает, что совладелец отеля умоет руки. По данным семьи, он с коллегой уже переименовал свой бизнес и хочет всячески замести следы того, что он как-то связан с этим местом – чтобы в новом судебном разбирательстве с него не было спроса. Но есть и хорошие новости. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, которое велось параллельно с турецким.

- Следователи собрали более 10 томов доказательств того, что нам оказали услугу, не отвечающую требованиям безопасности, – делится Андрис Лейкуцис. – Очень много вопросов к турфирме, которая не удостоверилась в безопасности отеля, где мы отдыхали. СК не хватает разве что заверенного обвинительного заключения от турецкого суда. Копии или фото документа они ведь не могут отправить в прокуратуру. К сожалению, турецкая сторона не отвечает на запрос и не высылает оригинал. А ведь в августе будет три года с момента трагедии, а потом истекут сроки давности по уголовному делу. Не знаю, как все сложится.

Сейчас Алисе исполнилось бы 15 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на следственные и судебные тяготы, мама и папа Алисы решили, что нужно жить дальше. Через два года после смерти дочери Наталья и Андрис усыновили ребенка. Для этого они прошли курсы приемных родителей. Так у семьи появилась пятилетняя девочка, но показывать ее фото в СМИ они пока не решились – оберегают.

- У нас есть дочь. Она с нами живет уже с 10 сентября 2021 года. И чего уж лукавить, мы рассказали о ней в соцсетях, люди нас поддержали, - коротко сказал Андрис.

Друзья и близкие семьи уже успели отметить, что дочка похожа внешне и на родителей, и на Алису. А еще она отлично учит стихотворения.

- Есть проблемы - будем решать. Есть трудности - вообще не страшно. Мы прошли многое и уверены в хорошем завтрашнем дне, ведь с нами наша дочка, - подчеркивает Андрис у себя в соцсетях.

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