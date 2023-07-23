«Даже не верится, ведь мы просто шли мимо»: Девочке удалось сфотографироваться с Владимиром Путиным во время прогулки в Кронштадте

Владимир Путин сфотографировался с детьми на прогулке в Кронштадте. Фото: предоставлено «КП»

В воскресенье, 23 июля, в Петербурге прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Беларуси Александром Лукашенко. После встречи в Константиновском дворце лидеры государств отправились в Кронштадтский морской собор. Выйдя из храма внезапно направились к людям на площади. Кто-то из случайных прохожих обмолвился, что из-за карантина к президентам лучше не приставать. На что Владимир Путин с улыбкой ответил: «Люди важнее».

В этот момент рядом с собором проходила петербурженка Оксана с дочками Сашей и Вероникой. Они и подумать не могли, что в толпе увидят первое лицо государства. Семья не растерялась и воспользовалась шансом и попросила Владимира Владимировича о памятном снимке. Тот тут же ответил добром.

- Дочки счастливы! Не знаю, мечтали ли они о встрече с президентом России или нет, но я за детей рада. Все произошло очень быстро и неожиданно, мы оказались там случайно! – рассказала spb.kp.ru мама девочки Оксана.

Ника хотела задать президенту важный вопрос, но встреча оказалась слишком короткой. Фото: предоставлено «КП»

Успела сфотографироваться с Владимиром Путиным и 12-летняя сестра Саши. Только потом девочка пожалеет, что ничего не спросила у президента. Растерялась.

- Хотела бы узнать, сложно ли быть президентом, - призналась нам школьница.

Несмотря на это, эмоций от встречи осталась масса.

- Здорово! Даже не верится, что такое может быть! – отметила в разговоре с spb.kp.ru Саша.

После встречи с президентом девочки пошли гулять с друзьями. В будущем они мечтают посмотреть Москву, а еще научиться играть на флейте и синтезаторе.

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