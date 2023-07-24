Земля уходит из-под ног: Из-за подземных вод сроки строительства метро до «Сосновой Поляны» могут сдвинуть

"Коричневая" ветка метрополитена Петербурга нашла грунтовые воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство Красносельско-Калининской линии метро идет с приключениями. Неожиданно на проектируемом участке от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до «Сосновой Поляны» проявилась палеодолина. Долина эта вовсе не чудная и представляет собой зону с неустойчивым грунтом и высоким содержанием подземных вод. По некоторым данным, ее глубина - 70 метров.

О ее существовании знали и раньше, но проектировщик «Метрогипротранс» только сейчас обнаружил недочеты в своей планировке и настаивает на изменении проекта: говорит, строить там рискованно. Однако в профильном комитете пока не видят проблемы. В Смольном считают, что трассу можно будет скорректировать после завершения инженерно-геологических изысканий, которые продлятся до конца августа 2024 года, а на размещение вестибюлей это и вовсе не повлияет.

"Сосновую поляну", по планам Смольного, должны построить до 2030 года (на фото линия выделена синим цветом). Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Как на «Площади Мужества»

- Метро в Петербурге строить трудно и дорого, так как в большинстве районов на десятки метров залегает мощная толща рыхлых четвертичных отложений, обладающих низкой устойчивостью, - пояснил spb.kp.ru кандидат географических наук, доцент кафедры геоморфологии Института наук о Земле СПбГУ Сергей Болтрамович. - Поэтому тоннели желательно прокладывать ниже - в более древних породах, которые гораздо устойчивее. К примеру, в Москве метрополитен развивать проще и дешевле, так как там устойчивые породы находятся ближе к земной поверхности. А в палеодолинах, они сформированы древними реками, когда уровень Мирового океана был ниже современного, мощность рыхлых четвертичных отложений еще больше - до 100 м и более. То есть, эти долины являются дополнительным усложняющим подземное строительство фактором.

В палеодолинах грунт обычно находится в разжиженном подвижном состоянии (так называемые плывуны), так как здесь обычно происходит течение грунтовых вод. Такие участки особенно сложны для подземного строительства. В истории петербургского метро было несколько серьезных аварий, связанных с недооценкой этого важного фактора. Например, знаменитый размыв между «Лесной» и «Площадью Мужества» (см. «Справку»).

- При прокладке тоннелей петербургского метро палеодолин желательно избегать, а там, где это невозможно, - пересекать их в наименее опасных с точки зрения инженерно-геологических условий участках, - резюмирует ученый.

Грунт в ненадежных местах могут заморозить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не раньше, чем через 10 лет

Источник spb.kp.ru в «Метрострое Северной столицы» сказал, что палеодолина и плывун - распространенная история в нашей местности и это в целом не опасно: «Даже на болоте можно построить что угодно - вопрос только в том, по какой технологии это делать».

Специалисты уверены, что справятся со строительством, но все зависит от финального проекта, который подготовит заказчик, то есть КРТИ. В комитете должны найти оптимальный вариант для прокладки новых станций в этих условиях.

Острой необходимости в переносе вестибюля и тоннелей метростроители пока не видят - это все можно «пройти», им уже не раз приходилось с этим сталкиваться. Главное, выбрать правильный способ. Например, чтобы грунт не обрушался во время работ, его можно «заморозить».

В «Ленметрогипротрансе» - компании, которая изначально выиграла конкурс на разработку проекта (но позже отдала его москвичам после судов. - Прим.ред.), считают, что и сроки, и тоннели с вестибюлями все же сдвинутся.

Таким должно стать метро Петербурга к 2050 году. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- В запланированном месте построить метро невозможно. Либо это будут такие немыслимые объемы спецработ, которые ни разу еще не проводили, - говорит заместитель генерального директора по проектированию метрополитена Владимир Марков. - Проект планировки территории придется менять, а это долго и дорого. Они и так сроки уже сдвинули. В общем, метро там будет не раньше чем через 10 лет.

К слову, сейчас эту часть подземки планируют запустить в 2030 году.

Справка «КП»

В советское время в ходе строительства новых станций «Лесная» и «Площадь Мужества», находящихся как раз в зоне палеодолины, грунт замораживали раствором хлористого кальция, который опускал температуру пласта до -32. Но это не помогло, плывун все равно просочился, и в 1974 году произошла крупная техногенная авария - тоннели затопило. Для ее ликвидации впервые применили технологию замораживания жидким азотом (до -70 градусов). Однако спустя 20 лет размыв повторился. В результате участок пришлось закрыть на 9 лет. Все это время жители района вынуждены были обходиться без метро.

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